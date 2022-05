Continúa la ola polar este domingo

Pronóstico

El domingo se presenta con“amplia persistencia de la nubosidad con temperaturas no tan frías a la mañana, pero con máximas de unos 13 o 14 grados, por lo que tendríamos un fin de semana un tanto destemplado”.

Y continuó: “Podríamos volver a tener condiciones de inestabilidad, con lluvias débiles el martes y miércoles. Luego recién habría un mejoramiento más acentuado”.

No obstante, “la masa de aire frío no llegaría tan plena hasta nosotros, aunque lunes, martes y miércoles, las mínimas no serían tan bajas, pero la nubosidad haría que sean las jornadas más frías”, completó Gómez. Elonce

Paraná

Se prevé que durante esta jornada estará nuboso en la capital provincial Las temperaturas máximas en la jornada estarían entre 12 y 15 grados. No obstante, la ausencia de sol haría que el frío se sienta bastante, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En tanto, para el domingo se espera una jornada parcialmente nubosa y con temperaturas mínimas que ronden los 9 grados.

Otras localidades

Avance de aire frío

Durante esta semana han dominado las temperaturas bajas, especialmente luego del paso de un frente frío que dejó precipitaciones en Entre Ríos. Y para el cierre de este mes de mayo, se espera en el país “una irrupción de aire muy frío de origen polar, la más importante que se ha dado hasta el momento en lo que va de este 2022”, adelantó el meteorólogo Christian Garavaglia.

Explicó al respecto que esta masa de aire “ya se hace visible, mediante imágenes satelitales” frente a las costas de la Patagonia sur, y también “a través de datos, con una Ciudad de Ushuaia por ejemplo en donde la lluvia y la nieve son persistentes bajo un ambiente sumamente frío y ventoso, con sensación térmica entre 4 y 6 grados bajo cero en el comienzo de este viernes”.

Frío polar en el centro de Argentina

Mientras tanto, “el centro y norte de Argentina transcurrirán el sábado con un día frío a fresco, y con cielo entre parcialmente nublado y nublado. Sobre las provincias del noreste es muy probable que continúen registrándose lluvias en la jornada”.

El pronosticador adelantó que “posiblemente entre lunes y martes, últimos dos días de mayo, estemos ante la presencia de las temperaturas más bajas del año en distintos puntos del centro y norte de Argentina”.

En Entre Ríos, la temperatura mínima podría situarse en los 3 o 4 grados, con máximas que rondarían los 15 . Fuente: El Once

