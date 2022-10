Conmovedor recuerdo de Dalma Maradona: Diego hubiera cumplido hoy 62 años

Este 30 de Octubre

Este sábado 30 de octubre, Diego Armando Maradona hubiera cumplido 62 años. Su hija Dalma, publicó un conmovedor regalo en sus redes sociales inspirado en una de las fotos más lindas del Diez.

Mientras se prepara un gran festejo alrededor de un imponente mural en la Ciudad de Buenos Aires, muchos fanáticos lo saludaron con diversos homenajes ni bien el reloj marcó las 12 de la noche.

La mayor de las hijas del astro con Claudia Villafañe había advertido un rato antes de la hora señalada: “Varias noches soñé la frase ‘Esperame, te llevo margaritas’” y sentía que tenía que hacer algo con eso. Me surgió esta idea y a Giani le encantó”, explicó participando a su hermana Gianinna: “Gracias a ella también me animé”.

En los agradecimientos, la actriz señala al músico Piru Sáez y a todo su equipo -sin él no hubiera sido posible- y expresó sus emoción y sus deseos. “Que felicidad celebrarlo como él siempre quería. Ojalá le llegue nuestro regalo con todo el amor porque lo extrañamos todos los días”, cerró Dalma.

La sorpresa en cuestión era una canción a raíz de la fotografía que se hizo viral, tatuaje, mural, remeras y mil representaciones más de la pasión maradoniana. En ella, una Dalma de dos años vestida de amarillo, jugando a ponerle flores en las medias a su papá, que sentado sobre una pelota de fútbol y a minutos de comenzar con su entrenamiento, la mira atento y lleno de amor.

La foto fue tomada en 1989 y cobró relevancia luego de la partida del astro, el 25 de noviembre de 2020, cuando Dalma la eligió para despedirlo en sus redes. Dos días después, la mamá de Roma y Azul volvió a postear la foto a la que muchos rebautizaron como “la imagen del amor”.

“Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no… Porque sé que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo. Ya te extraño pá. Voy a aguantar acá?, sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos. Como me pediste siempre, voy a cuidar de la jabru y tu pompón preferido”, posteó por entonces en medio del dolor.

Y en su carta, hizo alusión a la imagen: “La vida es un ratito así que nos vemos pronto. Te llevo margaritas para decorar tus medias de jugador y por favor volveme a mirar con ese amor que se ve en la foto. Te amo para siempre”, agregó. Ahora, la foto se hizo canción, con una letra llena de guiños y emociones y un video con fotografías de diferentes momentos de la familia.

La letra completa de “Margaritas”:



Corazón,

con tu sonrisa yo ilumino nuestros años,

te pediría que me lleves de la mano,

a donde quieras llevarme,

Siempre volveremos a bailar…

Con tu amor,

serán eternos

los recuerdos de mi alma,

y en el perfume de tu habano las palabras

se volverán mi poesía Siempre para vos voy a cantar…

Babu lindo no te olvides

siempre vamos a sentirte una bruja, una ciudad, un rey, un pompón y un color…

Yo te pido que me esperes

Que te llevo margaritas Y el tesoro que es mi orgullo

de ser igual a vos …

Para siempre y más

Para siempre y más

siempre baila mi corazón…

Para siempre igual

Para siempre igual

somos un reflejo de amor…

Corazón

sigo riendo sin parar con esos cuentos

de madrugadas imposibles nuestros celos

hoy solo dejan ternura, porque siempre todo iba a estar bien…

Al calor

que solo vos podías darle a cada cosa

que parecidas nuestras manos nuestras bocas

y cómo a cada latido,

siempre nos volvimos a abrazar…

Babu lindo yo te espero

que me llames de algún lado

y me regales luna con alguna canción

Hoy te pido que me esperes

Yo te llevo margaritas

Y el tesoro que es mi orgullo

de ser igual a vos … Fuente: Infobae

