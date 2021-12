//Confirmaron el bono para jubilados de ANSES y definieron la fecha de cobro

Fue anunciado por el Presidente

Se reveló que el monto es mayor al anunciado días atrás. Alberto Fernández anunció este jueves el bono de fin de año para los adultos mayores de menores ingresos este mediodía en un acto con la titular de la ANSES. Cuándo se cobra.

El presidente Alberto Fernández anunció finalmente el pago del bono de fin de año de hasta $8000 para los jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo, hoy en $29.062 mensuales.

Alcanzará a 4,6 millones de jubilados y pensionados. La medida impactará en los ingresos del 63 por ciento de los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), de los beneficiarios de las pensiones no contributivas y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Se pagará entre el lunes 20 de diciembre y el jueves 23 de diciembre. Los $8000 serán para los beneficiarios de hasta $29.062, en tanto que quienes tengan ingresos previsionales entre un haber mínimo y $37.062, recibirán la diferencia hasta completar este último monto.

Reconocimiento

El anuncio lo realizó en un acto con la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, con beneficiarios de los programas de jubilación por tareas de cuidado y de jubilación anticipada.

“Es un momento importante para que los jubilados y jubiladas tengan un reconocimiento por parte del gobierno por todo el esfuerzo que hicieron. En función de eso, aquellos jubilados que tengan menos ingresos, en modo adicional tendrán un bono”, señaló.

Cuándo cobrarán el bono

Alberto Fernández explicó que los beneficiarios del SIPA cobrarán el bono de fin de año entre el 20 y 23 de diciembre, tal como lo había anunciado Fernanda Raverta días atrás.

En esta oportunidad, y luego del aumento de 12,11% para las prestaciones que paga la ANSES, el universo de beneficiarios del bono de fin de año se reducirá “a los que menos tienen”.

Cronograma:

DNI terminados en 0,1 y 2: lunes 20 de diciembre;

DNI terminados en 3, 4 y 5: martes 21 de de diciembre;

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 23 de diciembre.

Tareas de cuidado

Alberto Fernández y Fernanda Raverta también anunciaron la entrega de la jubilación 50 mil por tareas de cuidado y la jubilación anticipada número de 2000, para personas que quedaron desempleadas y no consiguieron trabajo.

En agosto pasado, la ANSES dio un bono de $5000 para unos 6 millones de jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas (PNC) que cobraban hasta dos ingresos mínimos, como compensación por el alza de la inflación.

Jubilación por cuidado de hijos y Anticipada

El acto en la Casa Rosada que encabeza Fernández fue convocado para entregar el certificado 50.000 a una mujer que accedió al beneficio contabilizando años de aporte por el cuidado de sus hijos.

El método facilita la jubilación de las mujeres que no cumplan con los 30 años de aporte obligatorio, a la vez resalta el rol central de las tareas de cuidado de los hijos. Fue lanzado a mediados del año por la ANSES.

Además, en la oportunidad, se entregará la jubilación anticipada número 2000. El programa, puesto en marcha en octubre pasado, permite que personas desempleadas que cuenten con los 30 años de aportes y estén a 5 años o menos de cumplir la edad reglamentaria para acceder al beneficio previsional.

“Tenemos la certeza y la decisión política de lograr que las jubilaciones aumenten más que la inflación y que, poco a poco, vayan recuperando su capacidad real de compras”, dijo el Presidente al encabezar el acto donde también hizo entrega de la jubilación 50.000 por el Reconocimiento de Aportes de Tareas de Cuidado y la Jubilación Anticipada número 2000.

Además, reflexionó que “no es posible que en un momento en que la Argentina crece más del 10 por ciento, ese crecimiento no llegue a todos por igual”, porque “si no llega a todos, no es un buen crecimiento. Si el crecimiento es igualitario, tiene sentido”.

“Tenemos que recuperar el salario real y el ingreso real de los jubilados y jubiladas”, enfatizó el mandatario.

«Ganaron a la inflación»

Por su parte, Raverta explicó que en 2021 “los jubilados no solo le ganaron a la inflación, sino que esta nueva fórmula logró ganarle en tres o cuatro puntos porcentuales a la del Gobierno anterior”, ya que el acumulado de los cuatro aumentos establecidos por la Ley de Movilidad alcanzó el 52,7 por ciento, incremento que hubiera sido de 48,6 por ciento con el mecanismo previo.

Esta bonificación de fin de año, se suma a las tres anteriores que se otorgaron a lo largo de 2021 en los meses de abril y mayo, por 1500 pesos cada uno, y en agosto, por 5000 pesos.

El presidente Fernández deseó a todos “que pasen una buena Navidad y un buen fin de año” y afirmó que el pago de este bono “es solo lo que les corresponde y es lo que podemos hacer después de dos años muy difíciles”. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com