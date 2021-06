//Confirman que echaron a Horacio Cabak de Polémica en el Bar: «Me cansó»

Así lo dijo el productor ejecutivo del programa, quien confirmó que despidió al ex modelo, quien se quejaba de lo que ganaban sus compañeros. Asimismo, durante el programa tuvo que eliminarlo varias veces del grupo de WhatsApp.

El productor ejecutivo del programa Polémica en el Bar, Gustavo Sofovich, confirmó que echó a Horacio Cabak, dejando claro que los motivos estaban relacionados con la calidad de persona del exmodelo, quien hasta se quejaba de los salarios de sus compañeros.

Sofovich sobre Cabak

«La situación ya no daba para más. Se complicó. No estaba bueno. Había muchos roces y Polémica es realmente una familia y yo tampoco puedo permitir que a Mariano Iúdica (el conductor) le quieran armar la mesa, que haya agresividad…»

«No estaba buena la relación. Primero no quiso trabajar con (Flavio) Azzaro. Hace dos días tampoco se quiso sentar en la mesa con otra persona… ¡¡No podíamos convivir!!».

«Renunció tres veces. Cuando pasó lo de su familia fue, vino, primero no quería volver, después quiso, sí, no… ¡Se suicidó en Polémica en el bar! Él no puede decir cuándo quiere volver y cuándo no, cuándo quiere hablar de un tema y cuándo no o cuándo no sentarse con un compañero».

«En Polémica en el bar nos reímos de todo hasta del pelo de Mariano… ¿Cómo no me voy a poder de Horacio Cabak? La molestaba todo…».

«Me cansó. Hablemos de la rescisión de común acuerdo. Los contratos se resignan en la televisión de un día para el otro. Le di una salida decorosa y ahora me sale a destruir. Si querés que lo diga Horacio lo digo: ¡te eché!».

Esto no hubiera pasado si él hubiera mantenido los códigos en que quedamos y no hablo de PH, eso fue dejarlo hacer lo que quería. Se quejaba de lo que ganaban los compañeros. En un momento lo saqué del chat de WhatsApp de Polémica y del programa por una semana».

«Ni Horacio ni nadie es tan importante en la mesa de Polémica. Si no corta con la obsesión de que el mundo conspira en su contra y no para de usar Twitter como un arma, su historia va a terminar como una película de humor, como La jaula de las locas, perdón, de la moda»