//Confirman cuándo se vacunará contra el covid en Entre Ríos y a cuántas personas

Campaña de vacunación

Desde el gobierno aseguran que habrá 1000 vacunadores a cargo de la campaña y se habilitarán 380 vacunatorios en todo el territorio provincial. Las primeros en recibir la dosis serán las personas de riesgo.

El gobierno provincial se prepara para llevar adelante una campaña masiva de vacunación contra el Covid 19. «Estamos preparando los equipos para trabajar en todo el territorio provincial y lo haremos articuladamente con los municipios», precisó el gobernador Gustavo Bordet.

«En la provincia ya hemos encarado campañas de vacunación con mucho éxito, puesto que contamos con profesionales con mucha experiencia que van a articular el operativo», dijo el primer mandatario entrerriano, al tiempo que indicó que una vez que lleguen las dosis a la provincia se dará inicio a la vacunación, alcanzando primero a los grupos de más riesgo, entre ellos personas mayores y el personal de salud.

En el marco de la organización de la campaña de vacunación, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, mantuvo un encuentro con autoridades de las Fuerzas Armadas, puesto que la intención es que presten apoyo logístico para poder inmunizar a la población de riesgo en forma ordenada y expeditiva.

La campaña dará comienzo en los primeros meses de 2021 y se estima que la vacuna se aplicará a entre 300.000 a 400.000 entrerrianos en los 380 vacunatorios existentes, a cargo de aproximadamente 1.000 vacunadores.

Al respecto, el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud y responsable del plan de vacunación contra el Covid-19, Marcos Bachetti,

comentó que se está trabajando en la ampliación de la red de inmunización con la instalación de vacunatorios en las escuelas, sobre todo de las ciudades más pobladas.

«Tenemos que tener muchos equipos dentro de esa institución para poder garantizar mayor cantidad de vacunas en menor tiempo. Porque la dosis se repite a los 21 días si es la vacuna rusa, o a los 28 días si es la de Oxford», precisó.

También mencionó que no habrá dificultades para la vacunación en zonas rurales «porque son poblaciones chicas».

Por su parte, el director general de Epidemiología de la provincia, Diego Garcilazo, sostuvo que «en una primera etapa el objetivo es bajar la mortalidad y las internaciones; ese es el punto clave. Una vez que se logra controlar esa situación, después se procura lograr una disminución de la circulación del virus».

«El virus no se va a ir, porque la vacuna va a estar orientada en una primera instancia a los grupos de riesgo. El Covid-19 va a seguir circulando, pero te garantiza en 2021 tener por lo menos a la población más vulnerable fuera de los hospitales», indicó.

Bachetti agregó que «cualquier vacuna que se use en forma masiva requiere de muchos años para reunir datos fieles sobre todo lo que representa en la inmunología del cuerpo, en lo global de la población. Una vez que todo eso se va acomodando se sabe en qué época del año aplicarla y tiene que ver con los movimientos del virus en sí. Este virus se está estudiando todavía».

«Las pautas irreemplazables son el uso del tapabocas, el distanciamiento social e higiene individual. La primera etapa de la vacunación no es para erradicar el virus, no solamente acá, sino en todo el mundo. Una vez que se supere esa etapa se podrá comenzar a pensar en ampliar los grupos y empezar a crear inmunidad para bajar la circulación del virus. Si la vacuna es buena podés llegar a erradicar la circulación con el tiempo. Hay que remarcarlo porque tiene que ver con la conducta y con la expectativa de la gente», expresó Bachetti. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com