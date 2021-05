//Con una suelta de globos en el San Martín, homenajearon a enfermeros en su día

Los «pilares de la salud»

“No quisimos dejar pasar este día y homenajearlo con algo muy sencillo para no dejar de recordar lo importante que son los enfermeros como pilares de la salud”

En el marco del Día Internacional de la Enfermería, en el patio interno del hospital San Martín de Paraná se realizó un pequeño acto homenaje con una suelta de globos blancos en el que también le recordaron a la enfermera Julia González, fallecida el año pasado como consecuencia de la pandemia por coronavirus.

“No quisimos dejar pasar este día y homenajearlo con algo muy sencillo para no dejar de recordar lo importante que son los enfermeros como pilares de la salud”, comunicó a Elonce TV la jefa del Departamento de Enfermería del hospital San Martín, Lic. Flavia González.

En el San Martín hay 350 enfermeros distribuidos en, el Departamento, supervisores de áreas, y cada servicio cuenta con un jefe, subjefe y equipo de gestión, además del personal asistencial.

“La pandemia fue difícil, era algo que no esperábamos que llegara tan rápido. Tuvimos que reorganizarnos y reinventarnos, armar nuevos servicios y reubicar el personal. Hoy podemos decir que estamos bien organizados para seguir haciéndole frente a la pandemia”, destacó González.

Consultada a la profesional por qué eligió Enfermería, ella comentó: “Siempre me gustó la atención a la salud y cuidar al otro. No sé si fue un llamado, pero creo que en esta profesión siempre detrás hay algo de vocación”.

Por su parte, la Lic. Patricia Sanabria, mencionó que “el bridarse al otro, cuidarlo, ayudarlo, fue lo que me impulsó a elegir esta carrera relacionada con la atención a la salud que requiere de tanto de nosotros”.

“A pesar de la demanda diaria que tenemos, no queríamos dejar de realizar este acto simbólico y muy significativo para nosotros porque día a día se brinda muchísimo para la atención de las personas que recurren a nuestra ayuda”, ponderó la enfermera.

Y sumó: “Era necesario hacer un pequeño parate, que también nos sirve para reflexionar sobre qué nos ha pasado y cuánto nos tenemos que seguir fortaleciendo para reinventarnos, porque ya nos dimos cuenta que todo es impredecible y es fundamental que todos los integrantes de los equipos de salud pensemos que puede surgir algo nuevo para lo que debemos capacitarnos día a día”.

Mientras que la Lic. María Mengues, recordó: “Cuando terminé el secundario, sentí la vocación y elegí Enfermería para brindar un servicio a los demás. Es una profesión admirable que nos llena el alma el poder brindarse al otro”.

anabria, con 25 años en el hospital y toda una vida dedicada a la profesión, agregó: “Sentimos el agradecimiento de las personas a las que les brindamos cuidado, que el otro puede mejorar algo de su salud con lo que nosotros le brindamos es una caricia al alma y nuestro gran consuelo. Lamentablemente, quizás no estamos reconocidos a otros niveles, como el remunerativo, porque nuestras remuneraciones no son acordes al trabajo que realizamos y quisiéramos este tipo de reconocimiento que nos falta”. Fuente: El Once

