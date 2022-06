Con un fuerte llamado a votar, ATE presentó sus candidatos al Directorio de IOSPER

Reafirmó la necesidad de transparentar y democratizar a la obra social, de recuperar prestaciones perdidas y de fortalecer el principio de solidaridad, registró APFDigital · Hubo críticas a la modalidad de votación, porque desalienta la participación, y se pidió ampliar el horario y la cantidad de urnas · Se hizo una fuerte convocatoria a todos los afiliados a la obra social para que concurran a votar.

ATE Entre Ríos presentó formalmente este miércoles a sus candidatos para el Directorio del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), en un acto desarrollado en su sede central en Paraná, que estuvo encabezado por el secretario general del sindicato, Oscar Muntes.

Allí el gremio lanzó a Mariana Luján y Víctor Sartori, que van como titular y suplente de la Lista N°1, por el agrupamiento Activos del Poder Ejecutivo provincial; a Liliana Caraballo, que integra como suplente la fórmula para el agrupamiento Municipal, junto a Maxi Torres, secretario general del sindicato Uoemc, que va como titular; y a Juana Avalos, que acompaña a Juan Carlos Crettaz, de Agmer, por el agrupamiento Jubilados.

“Queremos democratizar definitivamente a la obra social, que nuestros directores puedan expresar qué es lo que pasa en la obra social, cuáles son las propuestas y los caminos que estamos tomando en conjunto”, sostuvo Muntes y aseguró a que, en caso de ganar, se aplicará el “cambio de rumbo rotundo y fundamental que necesitamos para la obra social”.

También señaló la importancia de “recorrer y fiscalizar en unidad toda la provincia” y ratificó las críticas a la modalidad de votación. “Necesitamos que haya más urnas y más tiempo para votar. Son muy pocos los lugares de votación y así se garantiza que haya menos presencia de afiliados y afiliadas”, cuestionó.

Mariana Luján consideró que es “fundamental recuperar las prestaciones” y sostuvo: “Apuntamos a lo que nos falta, a lo que teníamos y no tenemos hoy. La idea es recuperar prestaciones, tener una apertura para escuchar a los compañeros y resolver sus problemas. Por eso nos presentamos como una opción”.

“Nos creemos con la posibilidad de llegar porque tenemos la fuerza de nuestro sindicato”, remarcó además e hizo mención a los avales que tienen “en toda la provincia y en todas las seccionales”. “Eso nos llena de orgullo, es un desafío muy grande”, afirmó.

“La idea es fortalecer la obra social, recuperar el sentido solidario que tiene que tener y fundamentalmente llenar de transparencia los lugares donde como trabajadores tenemos injerencia”, apuntó Luján y aseveró: “Si recuperamos la obra social, este grupo de compañeros garantizamos a nuestros trabajadores la posibilidad de mejoramiento del Iosper”.

Por su parte, Víctor Sartori resaltó los “miles de avales” que se consiguieron “en sólo dos o tres días” para la oficialización de la Lista N°1. Consideró imperioso “reafirmar el principio de la solidaridad, que no es negociable”. En ese sentido remarcó que se deben “recuperar las prestaciones para todos los afiliados a la obra social, con aportes proporcionales al sueldo que se cobra, pero con prestaciones igualitarias para todos en función de ese principio de solidaridad”.

Apuntó además a la “eficiencia en el gasto”, para que “sea dirigido a las prestaciones que se necesitan”, y a que “las prestaciones lleguen en el momento oportuno”, porque “no se pueden esperar meses las autorizaciones”.

“Tenemos que hacer sentir que la obra social no sea una carga sino un respaldo, que nos está acompañando”, subrayó.

· Candidatos por el agrupamiento Municipales

Liliana Caraballo resaltó que la actual conducción del Iosper “no va más”. Criticó que “en ocho años se han perdido más de 12 prestaciones”. Y añadió: “Hay mucho más para corregir, pero eso es lo primero que tenemos en mente. Y tratar de recuperar todas las prestaciones. Es un trabajo duro, pero no imposible”, afirmó.

Por su parte, Maxi Torres, de Uoemc, aseguró que “el Iosper no es malo, sino que la actual conducción es muy mala” y entendió que “tener el teléfono abierto, atenderlo e informar a los afiliados, es la forma en que tiene que funcionar” la obra social.

Luego cuestionó: “En la obra social hemos perdido mucho por estos pseudodirigentes que están hoy al frente de sindicatos diciendo que ellos defienden y cuidan la obra social. Y sabemos que es mentira. Es hora de decir basta, hay que cambiar”, subrayó.

Señaló también que “antes votaba menos del 5% del padrón” mientras que “en las últimas elecciones votó casi el 37%”. Resaltó que “eso es gracias al trabajo que hacemos todos” y expresó que ese porcentaje de participación “tiene que prevalecer e incrementarse”.

· Candidatos por el agrupamiento Jubilados

“Vamos a trabajar para los jubilados, para mejorar lo que falta, los servicios que se han ido limitando”, prometió Juana Ávalos y consideró que “existen grandes posibilidades de ocupar un lugar en el Directorio”.

En tanto Juan Carlos Crettaz, de Agmer, hizo hincapié en la necesidad de que se restituyan por completo los aportes patronales. “Si la obra social no tiene los recursos suficientes lo que pasa es que se restringen las prestaciones. Por lo tanto seguiremos luchando para llegar al 6%”, expuso.

Por otro lado, comentó que “cuando el Congreso vota leyes especiales como la de fertilidad asistida, la de género y la de discapacidad, las obras sociales nacionales reciben un aporte extra para cumplir con esas prestaciones”. Sin embargo “Iosper no lo recibe, porque es una obra social provincia. Así que tendremos que hablar con los legisladores que representan a la provincia a nivel nacional, para que, cuando se votan esas leyes, también se haga una coparticipación a las obras sociales provinciales”, subrayó.

· Más de 2.400 avales

El martes 14 de junio ATE presentó la lista de candidatos al Directorio del Iosper por el agrupamiento Activos del Poder Ejecutivo provincial con más de 2.400 avales firmados por afiliados a la obra social de toda la provincia.

La presentación de la Lista N°1 fue formalizada ante la Junta Electoral por Mariana Luján, candidata a directora titular; Víctor Sartori, candidato a director suplente; y Gabriela Reffati y Esteban Olaran, apoderados. Fuente: APFDigital

