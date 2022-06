Con Messi y varios cambios, Argentina enfrenta a Estonia en un nuevo amistoso

El combinado albiceleste buscará dar un paso más en su preparación para Qatar 2022 ante el conjunto europeo. Scaloni presentará un equipo con ocho variantes y buscará estirar el histórico invicto. Juegan desde las 15 de nuestro país.

La Selección argentina dará un paso más en su preparación rumbo al Mundial de Qatar 2022. Este domingo, a partir de las 15 (hora de la Argentina), el combinado nacional enfrentará a Estonia en Pamplona, más precisamente en el estadio El Sadar, donde hace de local Osasuna. El encuentro se podrá seguir por TyC Sports.

Se trata de un amistoso ante un rival de bajo calibre, pero que le servirá a Lionel Scaloni para probar y comenzar a sacar sus últimas conclusiones a menos de seis meses para la Copa del Mundo. Luego de la goleada ante Italia, por la Finalísima, este encuentro llega para darle rodaje a varios jugadores. De hecho, presentará una formación con ocho cambios con respecto al partido en Wembley.

El que a pesar de todo jugará como titular es Lionel Messi, que no se quiere perder ningún partido. Menos cuando falta tan poco para el Mundial. Aunque todavía Scaloni no confirmó la formación, los once para el amistoso de este domingo serían: Franco Armani; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Alejandro Gómez; Lionel Messi, Julián Álvarez y Joaquín Correa.

Argentina lleva un invicto de 32 partidos, el más grande de su historia, y tratará de agrandarlo en esta cita de bajo riesgo en la previa. De hecho, Estonia se presentó el jueves como local y apenas derrotó a San Marino por 2 a 0, en el inicio del grupo D2 de la Liga de las Naciones de la UEFA.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Estonia para el amistoso

Formación de Argentina: Franco Armani; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Alejandro Gómez; Lionel Messi, Julián Álvarez y Joaquín Correa. DT: Lionel Scaloni.

La probable formación de la Estonia vs. la Selección Argentina

La formación de Estonia: Karl Hein; Marten Kuusk, Joonas Tamm, Karol Mets; Sergei Zenjov, Konstantin Vassiljev, Mattias Kait, Vlasiy Sinyavskiy, Vladislav Kreida; Robert Kirss y Erik Sorga. DT: Thomas Häberli. Fuente:: Super Deportivo

