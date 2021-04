//Comunicado Policia de Entre Ríos a través de Jefatura Departamental Nogoyá

La Policía de Entre Ríos a través de la Jefatura Departamental Nogoyá informa a la ciudadanía en general que en caso de recibir llamados, mensajes, o utilizando redes sociales, Whatsapp, Facebook, Messenger, etc, por parte de individuos que dicen ser del “Ministerio de Salud”; requiriendo datos filiatorios o personales, instando a concurrir a un cajero automático para obtener un “PIN” y efectuar tramitaciones para poder registrarse para vacunarse contra el COVID 19, SE ABSTENGAN DE REALIZAR DICHO TRAMITE ya que no es la forma de registrarse. Asimismo NO DEBEN SUMINISTRAR DATOS FILIATORIOS ni de cuentas bancarias, CBU, etc; ya que se tratarían de maniobras delictivas para consumar Estafas. En el caso de haber sido víctima, concurrir a la dependencia policial más cercana a radicar la denuncia correspondiente. Se recuerda que las formas habilitadas para registrarse para la vacunación, son el Hospital local, mesa de entradas de la Municipalidad y la pagina oficial del Gobierno Nacional: https://vacunacion.argentina.gob.ar/vacunacion/inscripcion/AR-E

JEFATURA DEPARTAMENTAL NOGOYÁ: 13 de Abril de 2.021.-

