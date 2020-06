//Comienza una nueva convocatoria de “Crédito Joven” en la provincia

– Desde este miércoles y hasta el 31 de julio estará abierta la convocatoria de Crédito Joven, una línea crediticia que se enmarca en las acciones impulsadas desde la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, de manera articulada con la Uader y su cooperadora.



Teniendo en cuenta este trabajo conjunto que vienen teniendo la cartera Social y la Universidad Autónoma de Entre Ríos, con el objetivo de que los jóvenes entrerrianos comiencen a desarrollar su profesión y se inserten laboralmente, este lunes se reunieron de manera virtual la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, y el secretario de Economía Social, Luis Precerutti, con el rector Aníbal Sattler para realizar la presentación de esta nueva edición.



“Esta línea de créditos es parte de las acciones que impulsamos para acompañar la inserción al mundo del trabajo de jóvenes profesionales”, señaló la Ministra y agregó: “En este contexto de emergencia sanitaria, por pedido de nuestro gobernador Gustavo Bordet, venimos profundizando las políticas vinculadas al trabajo que posibilitan generar oportunidades y hoy nos permiten mirar hacia la post pandemia”.



“El momento que nos toca vivir requiere que podamos abordar la situación desde la integralidad del Estado, y sobre todo de complementarlo a partir de la articulación entre la Nación, la provincia y los municipios”, afirmó la titular de Desarrollo Social, quien resaltó la importancia de que continúen fortaleciéndose los lazos entre el gobierno provincial y la universidad pública.



Además, Paira destacó: “Esta línea de créditos tiene por objetivo también fortalecer la descentralización de capacidad técnica en todo el territorio, buscamos que las y los jóvenes puedan desarrollarse profesionalmente y esto posibilite un crecimiento de sus comunidades».



Por su parte el rector manifestó: “Este programa es uno de los sellos que estos años hemos consolidado junto al gobierno provincial. Cuando hablamos de un Estado presente que tiene como eje la inclusión, hablamos de esto. Desde nuestra Uader, y desde hace muchos años, trabajamos fuertemente en esta política construyendo las herramientas que posibiliten el acceso y la permanencia a la universidad. Y en esta política están nuestras egresadas y egresados. Quienes se forman en nuestras aulas son actores esenciales para la gestión. Siempre hemos estado presente, siendo facilitadores de oportunidades”.



“En esta articulación, la Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud es bisagra indispensable para concretar los proyectos”, remarcó Sattler.



A su vez el responsable de la casa de altos estudios aseguró: “Estas políticas, que se fortalecen aún más en contextos adversos como el que nos toca, nos dan la pauta de una universidad que crece, que se consolida trabajando permanentemente con otros organismos en el territorio, nunca de manera aislada; no tiene puertas, no tiene paredes, formamos parte de la misma comunidad. Es un escenario muy difícil y sin embargo, seguimos mirando y trabajando hacia el futuro, porque nuestras y nuestros profesionales van a poder pensar concretamente en realizar sus proyectos, y alcanzar sueños. Quiero destacar y felicitar al gobierno provincial que no baja los brazos y renueva esfuerzos para que el Crédito Joven pueda ser una realidad”.



• Sobre la línea de créditos



“El crédito es una de las líneas que trabaja el Ministerio en materia de Economía Social con el objeto de acompañar y ayudar a aquellos jóvenes que se formaron en una carrera universitaria, terciaria o en una escuela técnica y no cuentan con los medios necesarios para comenzar el ejercicio de su profesión”, informó Precerutti.



La iniciativa, instrumentada desde 2013, está destinada a profesionales de entre 18 y 35 años de edad. Finalizado el proceso de evaluación de las carpetas presentadas, aquellas que fueron aprobadas pueden acceder a créditos de hasta 15 mil pesos sin interés, y de hasta 25 mil con un interés del 6 por ciento anual, a devolver en 18 meses con dos de gracia.



Esta política permite el financiamiento de herramientas, equipamiento, mejoramiento de los espacios productivos, y acciones que tiendan a mejorar la comercialización, la prestación de servicios y el acceso a los mercados. Es requisito necesario que el crédito esté destinado a llevar adelante un proyecto acorde a su profesión y que el mismo sea viable.



La cobertura territorial de esta línea, con créditos entregados, abarca localidades como: Aldea Santa María, Basavilbaso, General Ramírez, General Campos, Gualeguay, Gualeguaychú, Hasenkamp, Lucas González, María Grande, Nogoyá, Rosario del Tala, San Benito, San José, San Salvador, Bovril, Cerrito, Chajarí, Colonia Avellaneda, La Clarita, Concepción del Uruguay, Concordia, Crespo, Crucecita Séptima, Diamante, Federación, Gobernador Mansilla, Seguí, Viale, Victoria, Villa Elisa, Colón, Maciá, Puerto Ibicuy, Líbaros, Villaguay y Diamante.



Los interesados, que cumplan los requisitos, deberán contactarse a través de la página web de Ministerio. En la Secretaría de Economía Social, en el apartado de Crédito Joven (https://bit.ly/38irZUw), se debe completar el formulario de pre-inscripción y descargar la Carpeta de Proyecto, completarla y luego adjuntarla para su envío. Por consultas o más información pueden comunicarse telefónicamente al (0343) 4840581, de lunes a viernes, de 8 a 12; o escribir al mail: creditojoven@gmail.com.



En el encuentro virtual también participaron la directora de Microcréditos de la Secretaría De Economía Social, Hortencia Torres; la presidenta del Consorcio de Gestión que integran el Ministerio, la Uader y la Asociación Cooperadora de la institución, Andrea Blasón; y el tesorero, Enrique Baffico. Además, estuvieron presentes integrantes del equipo de la Secretaría del Ministerio que se abocan al trabajo con los aspirantes al crédito. (APFDigital)

