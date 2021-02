//Comienza la paritaria nacional docente: Trotta se reúne con los gremios

Será este jueves

Comienza este jueves la Paritaria Federal 2021, con la participación de los cinco sindicatos con representación nacional, que reclamarán un aumento salarial superior al 29 por ciento para equiparar el proceso inflacionario.

Tenemos que hacer un esfuerzo todos, en un año en el que el salario docente debe iniciar su recomposición» frente a las pérdidas durante la gestión de Macri y la pandemia, sostuvo el ministro de Educación, Nicolás Trotta, en sintonía con lo que plantean los gremios.

El diálogo entre el titular de la cartera educativa y los sindicatos docentes ya había comenzado de manera informal con varios encuentros donde se tantearon las diferentes posiciones, en un contexto signado por la incertidumbre por el retorno a la presencialidad en las escuelas de todo el país y la eficacia de los protocolos sanitarios.

Finalmente, la ronda oficial de discusión iniciará con las chicas y chicos en las aulas, y con algunos conflictos en marcha. Tal es el caso de Ademys en la Ciudad de Buenos Aires, que ratificó un paro de 72 horas, y el caso de los docentes en Chubut, que reclaman salarios atrasados.

«Queremos volver a dar una señal de claridad de que pretendemos que la paritaria nacional docente sea una herramienta para encauzar los debates pendientes en algunas jurisdicciones», afirmó Trotta a Télam, confiado en llegar a un consenso a partir de mañana.

De la paritaria nacional del sector docente (recuperada con el gobierno de Alberto Fernández) participan la Confederación de Trabajadores de la Eduación (CTERA), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), la Confederación Argentina de la Educación (CEA), la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación de Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), con la consigna ratificada por Trotta de que este año «las paritarias no tendrán techo». En ese sentido, la expectativa de los cinco gremios para 2021 es superar el 29% de inflación previsto para este año y que figura en el presupuesto.

«Los gremios docentes reclamarán un salario mínimo garantizado y que la recomposición salarial que finalmente se acuerde supere el guarismo inflacionario», afirmó Fabián Felman, secretario general de la CEA, en diálogo con Télam. Pero reconoció que “aunque ello suceda, como consecuencia de las políticas macristas, el ingreso de los trabajadores continuará depreciado”.

En la misma línea, desde SADOP apuntan también a “una recomposición inmediata de los salarios que incluya también a los docentes de institutos y academias (educación no formal), erróneamente llamados extraprogramáticos”, con incidencia de otros ítems como “material didáctico y Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid)”.

Otro de los objetivos es el de garantizar «las elementales y seguras condiciones de higiene y seguridad para regresar a las aulas». Este punto es sostenido también por Trotta, quien subrayó que el regreso a la presencialidad será «cuidado» en todas las escuelas del país, tanto para alumnos como para docentes.

Esta es una gran preocupación que expresan los gremios, y se vio reflejada también en las discusiones por el regreso presencial a clases en la Ciudad. En ese sentido, la Ctera pidió que el inicio del ciclo lectivo 2021 «sea cuidado y gradual», mientras plantearon que continuarán realizando acciones de “visibilización y lucha” con el objetivo de dejar en claro que “Salud y Educación no son dicotómicas, no van por caminos separados”, según sostuvo Alejandra Bonato, secretaria gremial de UTE-Ctera. Fuente: El Once

