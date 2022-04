Comenzó Masterchef Celebrity, la revancha: quién fue el primer eliminado

Nueva edición del reality

A una semana del final que consagró a Mica Viciconte, el ciclo regresó con una nueva propuesta. Nueve famosos de las tres ediciones anteriores se medirán en las cocinas más famosas, pero uno de ellos ya fue eliminado.

Telefe no deja de apostar por Masterchef Celebrity, una de los formatos más rendidores con los que cuenta el canal. Y luego de la victoria de Mica Viciconte, el ciclo regresa con una edición que presenta a varias de las caras más populares de las ediciones anteriores.

A las 22:15 puntual, comenzó la emisión, y la voz en off de Santiago del Moro presentó a los concursantes: “Atención país, hoy comienza una nueva aventura, Masterchef Celebrity: la revancha. Un elenco repleto de queridas celebridades de todas las temporadas. De la primera, Analía Franchín, El Polaco, Vicky Xipolitakis y Sofi Pachano. De la temporada número dos, Georgina Barbarossa y María O´Donnell. Y de la tres Juariu, Joaquín Levinton y Mica Viciconte. Nuestro prestigioso jurado, será implacable”.

Uno a uno, el conductor saludó a los concursantes, que con entusiasmo celebraron el comienzo de una nueva edición. Donato de Santis aseguró: “Me encanta el nombre y volver a verlos”. Por su parte, Damián Betular opinó: “Yo estoy feliz con esta revancha”, y Germán Martitegui cerró: “Vienen por todo, y los que vienen me encantan”.

La primera prueba

Luego, las celebridades tomaron la palabra. La primera en entrar fue Franchín, que aseguró: “Me tiembla la voz de los nervios”. Muy seguro, Levinton exclamó que con él, “regresaba el mago del sabor eterno”, mientras que Juariu consideró: “No vengo nerviosa, vengo tranquila, a disfrutar. Siento que en Masterchef Celebrity 3 estaba muy tensa, y ahora quiero disfrutar y sobre todo divertirme”. En el cierre, el Polaco aseguró: “Tengo un montón de sensaciones. Estoy contento, y uno vuelve donde es feliz”.

Finalmente, llegó el momento de la primera prueba, que consistió en que todos los participantes deshuesaran un pollo. Luego de una lucha en la que pocos famosos lograron cumplir la tarea correctamente, Pachano fue la ganadora, que obtuvo el privilegio de subir al balcón. Pero antes, el jurado le solicitó que reuniera a todos los famosos en parejas, para que fueran en duplas al mercado. De ese modo, los dúos quedaron conformados con O´Donnell y Levinton, Juariu y Franchín, Viciconte y Xipolitakis, y el Polaco y Georgina.

El plato principal

Después llegó la segunda consigna de la noche, y en esa instancia Martitegui detalló: “Hoy van a tener que cocinar un plato libre en sesenta minutos. Para conseguir sus ingredientes, se van a enfrentar a un clásico de Masterchef, el mercado extremo”. Esta vez, la particularidad consistió en que las duplas debían entrar con sus manos unidas, algo que supuso un nuevo nivel de dificultad.

Poco después de las 23:30, dieron por inicio las degustaciones. La primera en pasar fue Franchín con un pollo marinado con salsa de naranja, y Martitegui le dijo: “Esta no es nuestra Analía”. Juariu presentó un lomo, con boniato sobre salsa verde, y Betular aseguró: “Lograste un muy buen sabor. Lo que no se entiende mucho son los boniatos, no tienen mucha onda”. Xipolitakis y su medallón de cerdo, obtuvo una devolución que aprobó con lo justo, sobre la que Donato comentó: “Los sabores están delicados, este puré está rico, pero la carne un poco seca”.

Viciconte llevó unas tiritas de pollo frito y puré, que Martitegui consideró un plato “infantil”. En su turno, Georgina preparó un puré, del que Betular opinó que parecía “una crema exfoliante al paladar”. El Polaco preparó pata y muslo de pollo con puré de berenjena, y Donato se mostró entusiasmado: “Muy buena cocción de la carne, elegiste una pieza difícil, tiene muy buen sabor. La salsa de verdeo está preparada bien, sencilla y al punto”.

En su turno, O´Donnell hizo un wok de verduras con pollo y salsa de ostras, y Martitegui apuntó: “Está picante. Está rico, las texturas están bien, pero ojo el picante”. En el cierre, Levinton ejecutó un caldo de mero con papines y calabaza, y De Santis concluyó: “El pescado lo trabajaste bien, es fácil de comer, y el plato es correcto”.

Cuando llegó el momento de los anuncios, los especialistas destacaron el plato del Polaco como el mejor de la noche. En la vereda opuesta, Mica Viciconte fue eliminada, y muy emocionada, se despidió definitivamente del ciclo que tantas alegrías le brindó. Todos los domingos alguien abandonará el programa. Fuente: El Once

