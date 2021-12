//Colgaron los botines: 27 jugadores argentinos se retiraron en el 2021

Llegó la hora del adiós para muchos futbolistas nacionales, con varios nombres importantes, entre ellos tres subcampeones del mundo con la Selección y hasta un retiro en Patronato, Bruno Urribarri. Agüero, el más resonante por su problema.

«No sé qué me esperará en otra vida?». Entre lágrimas, conmovido, agradecido, dolido, Sergio Agüero dejó una frase que es una síntesis de lo que les sucede a los jugadores profesionales cuando deciden su retiro. El cierre de la carrera deportiva del Kun fue el cimbronazo más fuerte de todos; no resultó una decisión pensada porque el reloj biológico acuciaba. Un problema de salud cortó abruptamente sus últimos años.

En cambio, para muchos fue algo natural, esperado. Para unos y otros, el día después será un tema para trabajar. Pero el Kun no fue el único. Lo curioso de este año es la cantidad de futbolistas argentinos que decidieron colgar los botines: 27. Y todavía pueden ser más porque se esperan anuncios antes de fin de año.

La pandemia de coronavirus interrumpió la normalidad de la disputa de la competencia deportiva. Por eso, las copas locales e internacionales finalizaron en enero de 2021. Y algunos protagonistas decidieron esperar el comienzo del año para anunciar el retiro.

El primero y el más joven fue Matías Defederico. «Llegó el momento, después de tener tal vez unos de mis días más tristes, junto a mi familia y representantes he tomado la decisión de dejar el fútbol profesional. Una opción que barajé y analicé durante un tiempo y que siento que ha llegado el momento de hacerlo», escribió en su cuenta de Instagram.

Defederico, que se inició en Huracán y terminó en Universidad Católica de Ecuador, agregó algo que también expresó Maximiliano Rodríguez tras su último partido en Newell’s: «Tomo esta decisión porque el tanque se vació y siento que no tengo nada más para dar». La gran diferencia es que Maxi decidió dejar el fútbol profesional a los 40 años. Sin embargo, el miércoles pasado el presidente del club Hughes anunció que tanto Maxi como Ignacio Scocco, oriundo de esa localidad, fueron fichados para actuar en la liga venadense durante 2022.

No serán los únicos casos de jugadores que dejan el profesionalismo y siguen despuntando el vicio en ligas del interior. David Abraham, ex Independiente, dejó en enero al Eintracht Fráncfort de Alemania, volvió a su lugar de origen y jugó en Huracán de Chabás. Pablo Barrientos, ex San Lorenzo, después de cerrar su campaña en Nacional de Montevideo a finales de 2020, jugó para Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia.

Sucedió en 2017, por ejemplo, con Claudio Morel Rodríguez, paraguayo, ex San Lorenzo entre otros, quien viajaba cada domingo mil kilómetros para jugar en Maderense de Francisco Madero. Entre las décadas del 60 y el 80 resultó muy común esa práctica, había clubes que pagaban muy bien por partido y resultaba un alivio económico en tiempos en que los ingresos eran muy distintos a los actuales.

Lo más curioso de este retiro masivo de 2021 es que tres subcampeones del mundo en Brasil 2014 dejaron de jugar prematuramente. Además del Kun Agüero, en julio lo hizo Ezequiel Garay, quien en 2020 había sufrido una lesión de ligamento cruzado en la rodilla derecha, mientras actuaba en Valencia.

Y el 3 de diciembre fue el último partido de Ricardo Alvarez, con apenas 33 años, también perseguido por varias lesiones. De los 27 que dejaron el fútbol, el ex Vélez es el que había debutado último, en 2008. Con un recorrido de apenas 13 años, se retiró donde se formó.

En veremos está Carlos Tevez, quien figura en la lista porque en junio anunció su alejamiento de Boca pero no del fútbol. Sin embargo, lleva seis meses sin jugar. Hace una semana comentó sobre su presente: «Ni yo sé qué voy a hacer. Terminé el 1º año del curso de DT, empiezo ‘coaching’ el año que viene. Veo otras opciones, es normal». También aseguró que su idea no es volver a Boca, que en nada cambió su decisión de mitad de año.

Además de Nacho, Maxi y Ricky, en este mes anunciaron su retiro Nicolás Sanchez (Godoy Cruz), Ignacio Piatti (Racing) y Bruno Urribarri (Patronato). Todavía no se sabe qué harán Cristian Lucchetti (finaliza su vínculo con Atlético Tucumán), Lisandro López (Racing) y Lucas Licht (que no seguirá en Gimnasia y con 40 años no dio señales de dejar).

Si el veterano arquero anuncia su retiro antes de fin de año, será el de la carrera más extensa entre todos los que dejaron de jugar este año: debutó en Banfield en 1996, hace 25 años. Hasta ahora, los que más tiempo jugaron fueron Javier Gandolfi y Diego Rivero, ambos desde 1998.

Un emblema del ascenso también dijo adiós, con una curiosidad que tiene actualidad. Luis Salmerón debutó el día que descendió Ferro, el 14 de mayo de 2000 ante Estudiantes LP (0-2). Después, se convirtió en uno de los grandes goleadores del ascenso.

Entre tantos nombres, Lucho González, ex Huracán y River, tuvo un festejo particular: jugó la Sudamericana a principios de año con Atlético Paranaense, que se coronó campeón con él como ayudante de campo. Un final y principio feliz. También lo puede tener Leo Ponzio, quien ya anunció su retiro pero el sábado estará ante Colón y podría sumar otro título. Apenas excepciones. Fuente: Super Deportivo

