Colectivos: amenazaron con realizar un paro la próxima semana y pusieron fecha

La conducción nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció que, tras el fracaso de las negociaciones en una nueva audiencia de paritarias.La novedad fue dada a conocer por el gremio que conduce Roberto Fernández, a través de un breve comunicado, que se difundió esta tarde.

«Finalizada la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, y no habiéndose acordado el aumento salarial, esta entidad sindical (UTA), ratifica que, de no obtenerse el incremento pedido para la próxima audiencia, y con la finalización de la Conciliación Obligatoria, se iniciarán inmediatamente, medidas de fuerza gremial, a partir de las 00 horas del día martes 30 de mayo, en todo el territorio del país«, advirtieron. Fuente: El Once