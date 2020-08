//“Colaboración y responsabilidad” para frenar el avance del coronavirus

Personal de salud lo pide

El Sindicato Único de Trabajadores de la Salud de Entre Ríos (Sutser) remarcó que “de poco sirven los esfuerzos” si no se acompañan con “una conducta colectiva que minimice los riesgos” de contagio · “Salir a la calle sin razón ninguna y no respetar la distancia es salir a encontrar el virus”, señaló y reclamó una “adecuada planificación en la habilitación de actividades no esenciales” en Paraná, se informó.

El gremio que nuclea al personal de salud de la provincia advirtió sobre el “crecimiento exponencial de los casos de contagiados y fallecidos por la pandemia del covid-19” y apuntó que “de poco o nada sirven los esfuerzos, dentro de las precarias condiciones actuales, para reforzar el sistema de salud pública, si los mismos no van acompañados de una conducta colectiva que evite o, cuanto menos, minimice los riesgos de contraer la enfermedad, cuya evolución se desconoce”.

En un documento enviado a esta Agencia, Sutser informó que “entre el personal de salud en nuestro ámbito local, quienes nos cuidan en la primera línea de riesgo, hay muchas compañeras y muchos compañeros contagiados, y muchos otros han tenido que ser aislados, a fin de evitar la propagación del virus”.

Apuntó además que en Paraná “falta una contundente campaña de concientización por parte de las autoridades municipales, como así una adecuada planificación en la habilitación de actividades no esenciales”. Fuente: apfdigital

