//Claves para no ser estafado en WhatsApp: consejo y cómo llegan a «robar cuentas»

¿Cómo proteger nuestra seguridad para evitar ser estafados? A las claves nos las da un especialista en Ciberseguridad. Además, indicó de qué manera «nos roban nuestras cuentas». A qué estar atentos.

El especialista en Ciberseguridad, Emiliano Piscitelli, en diálogo con el programa Buenas Noches aseguró que este tipo de hechos delictivos desde hace muchos se viene sucediendo, lo que ocurre ahora es «que se visibilizan más y se dan en mayor cantidad». Incluso, «con la pandemia, mucha gente comenzó a usar en forma obligatoria las plataformas digitales. Se puede decir que con la pandemia la gente trabaja más desde la casa y los ciberdelincuentes también trabajan desde la casa», afirmó. Por esto, dijo «es importante darle visibilizar y concientizar» para no caer en este tipo de estafas.

«Todos podemos ser víctimas de una estafa»

El ciberdelito «no tiene fronteras, en relación a tecnología, comunicaciones, internet».



Está atacando «a cualquier persona, no importa si es un jubilado que gana la mínima o un empresario que gana mucha plata, hasta un estudiante o alguien que no trabaja», resaltó.

Se refirió a la estafa por WhatsApp en que «te llaman o te mandan un mensajito diciendo que tenés asignada la segunda dosis para vacunarte, te dicen que te van a mandar un PIN para validar tus datos, te llega un mensaje con un número, vos le decís ese número y automáticamente ya no tenés más WhatsApp. Lo que hacen es robar la cuenta de WhatsApp de las personas, para luego hacerse pasar por esas personas y contactar a sus contactos por algún tema económico, les piden que les presten plata, o por venta de dólares, que ‘necesitan hacerlo en forma urgente’, les dicen. Terminan impostándote a vos, porque te roban tu cuenta y estafan a tus contactos».

¿Cómo roban la información de WhatsApp?

«Cuando instalamos WhatsApp por primera vez o cambiamos de teléfono, lo que WhatsApp hace para saber que somos los dueños de la línea, nos mandan un sms con un pin (código). Si en el mismo teléfono en que yo estoy instalando WhatsApp me llega un mensaje, lo detecta. Pero muchas veces no ocurre, me llega un mensajito con seis dígitos, y esa es la forma que tiene de validarlo«, explicó el especialista.

Lo que hacen los ciberdelicuentes «es llamarte por un teléfono y con otro, ponen tu teléfono como si fueran vos. Entonces WhatsApp le manda ese mensajito a tu número de teléfono, te llega a vos pero te hacen creer que es para validar la segunda dosis de la vacuna. Si se lee bien el mensaje puede observar que dice que es por cambio de dispositivo. Uno ni lee que es de WhatsApp. Porque en realidad vos crees que es por lo de la segunda dosis de la vacuna, porque te llamaron y generó esa emoción positiva; lo que hacen es aprovecharse de esa emoción, de ese apuro y que uno ni mira todo el mensaje. Y les estás dando básicamente el número que te mandó WhatsApp y es como si vos te estuvieses logueando con un dispositivo nuevo, en realidad a ese dispositivo ‘nuevo’ lo tiene los ciberdelincuentes».

Cómo actúan en redes sociales



Otro tipo «muy común», son las estafas bancarias por redes sociales, contó. Y en este sentido destacó que la gente aprovecha mucho para hacer un reclamo o una queja, por redes sociales, por ejemplo en Facebook, en la página de un banco. «Lo pueden comprobar, si les dan Seguir, Me Gsta o realizan un comentario en la red social, van a tener casi, en forma inmediata, cuatro o cinco perfiles ‘truchos’ haciéndose pasar por el banco o ejecutivos del banco que mencionan que ‘quieren ayudarlos’. Ya saben qué problema tiene la persona y le dicen, soy un ejecutivo o alguien del banco, me asignaron para poder ayudarte, ahí le piden algunos datos para validar la cuenta y terminan sacándose datos de la tarjeta de crédito, acceso al homebanking, préstamos y demás».

Puso relevancia asimismo que «ningún banco nos va a pedir datos por redes sociales. Tienen prohibido hacerlo. No debemos compartir ningún dato».

Recomendaciones para evitar ser víctima

«Tenemos que preguntarnos si a ese posteo que estamos haciendo a un banco ¿lo diríamos ante un micrófono, ante personas que no conozco? No lo harías, entonces no lo hagas. Segundo, a esa foto o video que lo dejo público, me tengo que preguntar si la pondría para que se vea en un estadio, en una pantalla gigante, ante 40 mil personas. No lo haría, entonces no lo publico. De una u otra manera se puede llegar a ese posteo que hago. Hay que cuidar la privación, porque muchas veces a esos datos que llegan a los delincuentes, yo mismo los estoy regalando. Es muy fácil hacer inteligencia con esos datos», destacó.

Además, aseveró: «¿cómo proteger nuestra seguridad? Le tenemos que poner el segundo factor de autenticación de Facebook, Instagram o WhatsApp».

«Hay que ir a la parte de configuración de WhatsApp, Ajustes-Cuenta- Verificación en dos pasos. Si está activada esa verificación y en algún momento quieren engañarlo, no van a poder acceder los delincuentes, porque les van a pedir el segundo factor de verificación y no lo van a tener», destacó.

El «método PICO» para evitar la estafa

Y de la misma manera graficó «el método PICO, para evitar ser estafado y darme cuenta. Detrás de una estafa siempre hay cuatro constantes que están presentes, Pretexto, que me puede generar una emoción positiva o negativa. Uno va a estar contento porque va a poder tener la segunda dosis de la vacuna, uno va a estar triste o asustado por que tiene una multa. Genera una emoción positiva o negativa; cuando la emoción se prende, la razón se apaga. En ese momento uno no puede pensar, se actúa por impulso. La I de PICO, viene de Impostor: se van a presentar a nombre de una empresa u organismo reconocido, una empresa de telecomunicaciones, etc. La C es de Contexto: siempre se van a aprovechar de un contexto económico, salud, social. La O, es de Oportunidad, te ofrecen una oportunidad única e increíble, pero va a tener algo constante que es el tiempo, siempre te van a apurar, es ya y rápido, no te dejan pensar, uno va a actuar por impulso». Fuente: El Once

