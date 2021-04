//Cinthia Fernández contra Defederico: «Ejercía violencia de todo tipo conmigo»

«Lo único que quiero de él es que mis hijas tengan lo que se merecen. Él ejercía todo tipo de violencia conmigo», empezó la bailarina y explicó el motivo por el que durante mucho tiempo no quiso exponer las situaciones que vivió.

Luego de la entrevista que dio Matías Defederico en «Intrusos», en la que aseguró que no tiene «algo por lo cual pedirle disculpas» a Cinthia Fernández o las hijas que tuvo con ella -Charis, Bella y Francesca- y de señalar que su expareja sigue enamorada de él, la panelista de «LAM» salió a responderle públicamente y terminó llorando al revelar detalles de su relación, que duró ocho años.

«Lo único que quiero de él es que mis hijas tengan lo que se merecen. Él ejercía todo tipo de violencia conmigo», empezó la bailarina y explicó el motivo por el que durante mucho tiempo no quiso exponer las situaciones extremas que vivió junto al exfutbolista. «Él me tiene amenazada porque piensa que le metí los cuernos, cuando él me cagó con cuánta persona pudo. Me llamaban y me mandaban fotos de él a las cuatro de la mañana otras minas cuando yo estaba embarazada», precisó. Y reveló que cuando estaban en pareja plantó un mensaje en su celular para que su entonces marido pensara que le había sido infiel: “Me tiene amenazada con mostrar esos mensajes porque el argumento básico de él es que yo soy la trola. Y a mí siempre me dio vergüenza. Ya lo sé que no, pero ojalá lo hubiera cagado”.

Mientras contaba su experiencia, Fernández rompió en llanto. “Me liberé. No sé por qué tardé tanto tiempo en hacerlo”, manifestó. E hizo referencia a un episodio que vivió en 2016, cuando vivían en Chile. “Yo me fui a Chile, a Arica, donde hay un solo hospital en el que pueden saber que hubo una entrada mía… hace muchísimos años me pasó esto. Y después me pasó con mis hijas. Y no saben lo que fue… No saben lo que fue realmente, y estuve sola. No tenía un mango para poder ir a la agencia de viajes y poder volverme sola. Tardé tres años en decírselo a mi mamá”, dijo acongojada.

“¿Tanto te angustiaba esto?”, le preguntó Ángel De Brito. “No es por esto. Es por lo que yo viví. Esto es una pelo. . . ez. Yo lo amenazaba con contar esto. Y no lo conté. Tengo fotos de todo. De todo”, concluyó Cinthia e insistió en que sus principales problemas con su exesposo son la cuota alimentaria de sus hijas y el poco tiempo que le dedica a las nenas. Al término del programa, luego de ver el apoyo que recibió en las redes, la panelista hizo un breve descargo para agradecer los mensajes de aliento.

Gracias inmensas ❤️ estoy muy feliz de poder desahogarme dsp de mucho tiempo! Gracias a todos simplemente ! No se porque lo hice solo lo sentí y estoy muy feliz de poder ser libre ❤️❤️ pic.twitter.com/30ln0OnaId — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) March 30, 2021

«Gracias inmensas. ¡Estoy muy feliz de poder desahogarme después de mucho tiempo! Gracias a todos. Simplemente no sé por qué lo hice solo lo sentí y estoy muy feliz de poder ser libre», escribió en su cuenta de Twitter junto a una foto en la que se la ve emocionada hasta las lágrimas. Fuente: Noticias Argentinas

