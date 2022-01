//Cinthia Fernández arremetió contra su ex: “No me alcanza», dijo y exhibió ticket

Estalló de bronca

«No me alcanza», dijo la panelista tras mostrar que no puede con los gastos de los alimentos de sus hijas y atacó al papá de las pequeñas, Matías Defederico.

Cinthia Fernández salió a criticar en las redes sociales al padre de sus hijas, el exfutbolista Matías Defederico, por el poco dinero que le pasa para la manutención de las pequeñas.

La panelista y ex modelo, que tiene tres hijas con el exHuracán, realizó un posteo mostrando parte del ticket del supermercado con su descargo, apuntando a su ex y a los jueces de familia.

La candidata en las elecciones legislativas de 2021 denunció públicamente que no le alcanza el dinero para darle de comer a sus hijas.

«Dice que son 40 mil para la cuota y 15 mil para la obra social, que vale 36 mil y que me quitó de su débito (claramente porque era más de 15 mil). Hello, después te cuento el colegio, útiles, uniforme, cuota, libros», escribió la modelo sobre el ticket que muestra que gastó más de 57mil pesos.

Y agregó: «Sin carne, artículos de limpieza, verduras. Gasté esto en lácteos, sus viandas, galletitas, tocador, comida no perecedera. Ah, pero la madre debe arreglarse con lo que le pasan, total para los incumplidores y algunos jueces los chicos viven del aire. Y encima aguantar que te difamen y te violentan».

Defederico le pasa 55 mil pesos de cuota alimentaria, es decir, casi 3 mil pesos menos de lo que la bailarina gasta solamente en alimentos para sus hijos. Además, en su momento, el exfutbolista la acusó de “querer vivir como Wanda Nara” y darle esos lujos a sus tres hijas. Fuente: El Once

