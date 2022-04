Chris Rock sobre la cachetada de Will Smith: “No hablaré hasta que me paguen”

Escándalo en Hollywood

El comediante aseguró que todavía está procesando lo que sucedió. “Estoy bien. Tengo un espectáculo completo y no hablaré de eso hasta que me paguen. La vida es buena. Ya recuperé mi audición”, expresó.

Mientras el mundo habla sobre la situación que se vivió en los premios Oscars 2022, Chris Rock, quien recibió una cachetada de parte de Will Smith tras un chiste de mal gusto, se mantuvo al margen de la polémica y sin dar muchas declaraciones. Sin embargo, el comediante aclaró que no va a hablar del tema hasta que le paguen por ello.

En una presentación en el Fantasy Springs Resort Casino de Palm Springs, el humorista aprovechó su monólogo para hablar sobre el golpe que recibió. Rock hizo un chiste sobre que la condición para hablar del escándalo que vivió en los Oscars 2022 es que le ofrezcan dinero por la exclusiva.

“Estoy bien. Tengo un espectáculo completo y no hablaré de eso hasta que me paguen. La vida es buena. Ya recuperé mi audición”, bromeó el actor según aseguró el sitio web TMZ. Además, Chris Rock utilizó ese momento para hablar sobre la cultura de la cancelación y reírse de aspectos de su vida privada como su soltería.

Luego de esa aclaración, el comediante no volvió a mencionar el tema y lo dio por finalizado continuando con su monólogo. Sobre este episodio no se registraron imágenes ya que estaba prohibido ingresar a la función humorística de Chris Rock con celulares.

Previamente, el actor había dado pocas declaraciones a la prensa en las que sostenía que “todavía está procesando lo que sucedió”, sin agregar mucho más. El momento escandaloso en los Oscars 2022 se dio cuando Chris Rock se burló en vivo de la calvicie de Jada Pinkett Smith y su esposo Will Smith subió al escenario para golpear al humorista.

Ante esto, la Academia de Hollywood sancionó a Will Smith por 10 años sin poder ingresar a ningún evento organizado por la Academia. Además, la organización se disculpó por no haber interferido correctamente en el momento. Fuente: El Once

