China Suárez habló de los comentarios por su diferencia de edad con Rusherking

Luego de lanzar su nueva canción, y en medio de su profundo romance con Rusherking, la China Suárez reaccionó los cuestionamientos que recibe por la diferencia de edad con su pareja.

La China Suárez habló por primera vez de la diferencia de edad con su novio, Rusherking. La actriz -de 30 años- contó que suele recibir comentarios en las redes sociales referentes a su pareja -de 22 años- y aseguró que, siempre que sean en tono jocoso, suele tomarlos con humor.

Lo hizo durante una entrevista radial, al ser consultada “de qué te reís de vos”. “Ahora con los memes de Tomi nos cag. . . de risa. ‘Qué grande que está Amancio’ me dijeron el otro día”, reveló. Y agregó: “La gente es muy creativa. De esas cosas me río. Yo cuando no es con maldad me la banco”.

El noviazgo entre ambos artistas sorprendió al mundo del espectáculo debido a su diferencia de edad de 8 años. La China Suárez se había separado en agosto del año pasado de Benjamín Vicuña, con quien tuvo dos hijos -Magnolia y el mencionado Amancio-, y había quedado implicada en el llamado “Wandagate”. En tanto que Rusherking se separó a fines del año pasado de María Becerra, a quien habría sido infiel.

El comentario de la actriz se dio en la misma semana en que lanzó “Lo que dicen de mí”, una canción con la que respondió a las críticas de quienes la cuestionaron en los últimos meses por su vida privada.

“Lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía. A veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben qué más decir, detrás de un falso perfil, se esconden todos los días. Me llenan de espinas. A veces quiero escapar para olvidarme de todo”, dice la canción.

La propia China Suárez admitió que le dolieron las críticas que recibió en estos meses: “Soy muy vulnerable como la mayoría de las personas que estamos muy expuestos”. Fuente: Radio Mitre

