Chelsea pagaría hasta 136 millones de euros por Enzo Fernández

El volante argentino fue la joven revelación del Mundial, y el club inglés estaría dispuesto a pagar aún más dinero de lo que exige la cláusula, para hacerse con sus servicios. En los próximos días se concretaría la transferencia.

Enzo Fernández, figura del seleccionado argentino tricampeón mundial y quien fue elegido como el mejor Jugador Joven de Qatar 2022, puede ser contratado en las próximas horas por Chelsea, que pagaría hasta 136.000.000 de euros por su pase al Benfica portugués, que firmó con el ex River Plate una cláusula de rescisión por 120.000.000.

Fernández, que se encuentra bajo jurisdicción disciplinaria luego de haber viajado a Argentina sin autorización del club para pasar las fiestas de fin de año y haber faltado a dos entrenamientos, solamente podría irse de Benfica si el comprador alcanza o supera el monto de esa cláusula de rescisión.

«Enzo lo tiene claro desde hace días: quiere ir a Chelsea porque sueña con jugar en la Premier League. Las próximas 48 horas serán claves para que se defina esa negociación», aclaró hoy el periodista especializado italiano más reputado a la hora de describir los mercados de transferencias, Fabrizio Romano.

Si finalmente el pase se concreta en ese monto, River, como dueño del 25 por ciento del mismo, se haría acreedor, con derechos de formación incluidos, a unos 34 millones de euros. Fuente: Super Deportivo

