Charly García, con pronóstico reservado tras sufrir «complicaciones clínicas»

Continúa internado

El músico, de 70 años, se encuentra internado con «pronóstico reservado» tras surgir «complicaciones clínicas» en su internación, donde se encuentra desde hace más de 15 días por quemaduras en una pierna tras un accidente doméstico.

El músico Charly García, de 70 años, se encuentra internado con «pronóstico reservado» tras surgir «complicaciones clínicas» en su internación en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, donde se encuentra desde hace más de 15 días por quemaduras en una pierna que sufrió en un accidente doméstico.

Así lo confirmaron desde el entorno del músico en un comunicado en el que se detalló que Charly está internado desde el 22 de febrero pasado en el IADT por «una quemadura extensa en el miembro inferior izquierdo ocasionado por un accidente doméstico».

El ex líder de Seru Giran y Sui Generis «requirió múltiples curaciones por el equipo de cirugía plástica y ha presentado complicaciones clínicas propias del caso que ha ido superando», según se indicó.

No obstante, al día de hoy «su pronóstico es reservado», aunque «continuará con el mismo plan terapéutico».

También en el comunicado difundido este miércoles se indicó que Charly «agradece al personal del IADT y en especial a su médico de cabecera Sebastián Grinspon» por el cuidado recibido. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com