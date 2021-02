//Charlotte Caniggia mostró con quién pasa sus vacaciones: “Qué lindo chongo”

Días de sol y playa

Charlotte compartió detalles de sus vacaciones de verano. La mediática explicó quién es la persona que la acompaña en sus días de sol y playa. Charlotte compartió fotografías y videos de cómo disfruta la temporada estival.

A través de sus redes sociales, Charlotte Caniggia siempre comparte detalles de su día a día con los millones de seguidores que cosecha en su cuenta oficial de Instagram. Esta vez, desde la comodidad de la playa, el sol y la arena, la mediática generó polémica porque mostró quién es la persona que le hace compañía durante sus vacaciones de verano.

A través de las historias que tiene la aplicación, Charlotte compartió fotografías y videos que dan cuenta de la vida de lujo que está teniendo en sus días de relax. Pero, al parecer, no está sola, sino muy bien acompañada de alguien que pareciera ser Roberto Storino, al cual le dijo unas comprometedoras y picantes palabras, publicó ElTrece.

En un clip que publicó en las últimas horas, Caniggia filmó al muchacho mientras este hablaba con el personal de la playa donde se encuentran. Mientras él mira para la cámara, con la cabeza casi completamente tapada por unos grandes lentes, Charlotte lanza a los gritos: “¡Qué chongo, eh! ¡Qué lindo chongo!”.

En otras publicaciones, la modelo y ex participante del Cantando 2020 compartió detalles del delicioso menú que comió durante su estadía. Aparentemente, fiel a la movida tropical, se trata de agua de coco y camarones. Esta es la prueba de lo bien que la está pasando, alejada de sus compromisos laborales.

Hace poco, Charlotte causó polémica en el programa Los Mammones con una fuerte declaración.

“No me gusta laburar. Solo me gusta cuando me pagan. Cuando voy al laburo me quejo, no quiero ir. Me gusta la plata. ¿Y a quién no?”, expresó la modelo.

Pero dejando de lado eso, Charlotte Caniggia dejó en claro que su verdadera pasión en el mundo es viajar. Además, explicó por qué se queda en Argentina en lugar de instalarse en algún otro país. “Yo si quiero me puedo ir a Marbella. Tengo las casas de mis papás allá, pero me gusta mucho mi país. Por eso estoy acá”, señaló la mediática. Fuente: (ElTrece)

