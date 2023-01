Censo 2022: el 31 de enero se publicarán los primeros datos provisorios

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) anunció que el martes 31 de enero publicará los primeros resultados provisionales del Censo 2022. Cabe recordar que dicha información debía ser compartida como máximo a los 90 días de haberse realizado las encuestas, es decir, el 18 de agosto pasado. Sin embargo, el organismo no pudo cumplir con la fecha de entrega y recién dentro de 12 días difundirá parte de la información relevada.

El miércoles 18 de enero, era la fecha límite para que el Indec publicará los datos definitivos del censo. Eso significa que la difusión de la primera información provisoria llegará 13 días después de la fecha límite en la que debían darse a conocer los resultados finales.

Qué información se publicará

De acuerdo a lo comunicado por el organismo, el martes 31 de enero se podrá conocer el total de población por sexo, según provincia y departamento/partido/comuna.

También se darán detalles acerca de la población que vive en viviendas particulares, así como la cantidad de familias que están en situación de calle, por provincia y departamento.

Por último, aseguraron desde del Indec, se presentará el número de viviendas que existen actualmente según cada categoría (particulares y colectivas).

No se incluirán en los datos provisorios la información detallada sobre condiciones de vida, ingresos, cantidad de familias por hogar ni acceso a la salud, entre muchos otros puntos que fueron relevados por el organismo oficial.

A qué se debió la demora

Cuando se cumplieron los 90 días desde la realización del Censo, el Indec salió a dar explicaciones de por qué no se publicarían los primeros resultados preliminares en el tiempo acordado. A través de un comunicado, el organismo explicó que tradicionalmente se utilizan las planillas resúmenes que elabora la estructura censal al finalizar la jornada del barrido. No obstante, a diferencia de la información obtenida mediante las cédulas censales, los datos de las planillas resúmenes no cumplen con los estándares que requiere el Instituto para la difusión de información estadística precisa, señalaron.

“La evaluación realizada sobre estas planillas de conteo rápido concluyó que, por motivos diversos, un porcentaje de habitantes de las viviendas que respondieron el Censo digital no fue incluido y, por lo tanto, no permite reflejar íntegramente los totales preliminares de la población existente en cada una de las jurisdicciones del territorio nacional”, explicaron en esa oportunidad.

“Por tal motivo, y con el fin de alcanzar los estándares requeridos para hacer públicos los resultados provisionales del Censo, el equipo técnico se encuentra trabajando directamente con la combinación de la información relevada en las cédulas censales y la base de datos del Censo digital. La prioridad del Indec es dar a conocer datos fidedignos y robustos y se prevé que esta tarea finalice en el transcurso del último trimestre del corriente año.”, agregaron en el comunicado.

Un punto a destacar, es que al momento de difundir el comunicado los voceros del Indec aseguraron que esa situación no afectaría el cronograma de difusión de los resultados definitivos del Censo. “La digitalización de los cuestionarios que contienen la información completa de habitantes, hogares y viviendas avanza en tiempo y forma, de acuerdo con la planificación inicial”, detallaron.

Dada la situación, podría esperarse un retraso menor para la difusión de los datos definitivos, pero hoy se confirma que ninguna de las fechas predefinidas pudo ser cumplida. Fuente: El Once