//Celina Rucci posó desnuda para revelar qué dice su tatuaje

Celina Rucci protagonizó un impactante desnudo desde Maldivas, en donde posó adentro de una bañera, mostrándose sexy y revelando el significado de uno de sus tatuajes.

La vedette de 44 años de edad que actualmente reside en Nueva York, Estados Unidos, viajó de vacaciones a las islas ubicadas en Asia del Sur, y desde hace varios días que comparte postales soñadas de las paradisíacas playas que hay allí.

Pero esta vez, Rucci sorprendió al mostrarse como Dios la trajo al mundo dentro del baño del hotel en el que está hospedada.

“¿Sabes lo que dice mi tatuaje?”, preguntó la corresponsal de América TV en su posteo sin ropa que cosechó miles de “me gusta” y centenares de elogios.

“Passione per la vita (“Pasión por la vida”). Me lo hice en el 2009 y lo reafirmo todos los días”, aseguró Celina Rucci.

Varios famosos comentaron la foto hot de la modelo. “Fuega”, escribió por ejemplo María Eugenia Ritó, y otros que dejaron su elogio para la morocha fueron Daniel Ambrosino, Melina Pitra, Evangelina Carrozzo y Claudia Ciardone.

La lucha de Celina Rucci contra la leucemia

En marzo de 2021, la expanelista de Incorrectas reveló que pasó casi todo 2020 luchando contra la leucemia, y que por decisión propia lo había ocultado.

“El 28 de mayo fui a un control por un suceso fuera de lo común que me estaba pasando. Ese mismo día me diagnosticaron leucemia mieloide aguada y en unas horas me encontraba internada de urgencia en el mejor hospital de New York. Comenzamos de inmediato el tratamiento para vencer a esta enfermedad, estuve acompañada en todo momento de mi hombre, quien merece un capitulo aparte de lo grandioso y ángel que es. Pase muchos días internada, con quimio y todo, siempre lo tome con una actitud ganadora y mi mente estaba segura que iba a poder con esto”, expresó la ganadora del Bailando por un sueño 2007.

“Así fue, después de seis meses de tratamientos, quimios, pinchazos y miles de pastillas, el 23 de noviembre mi doctor me dijo que ya no había rastros de células cancerígenas, lo que se supone que es muy bueno pero aun no se puede cantar victoria porque en este tipo de cáncer nunca se sabe”, indicó Celina en su emotiva publicación aquella vez. Fuente: Exitoína