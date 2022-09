Celeste Cid habló sobre su vida sentimental y del “ayudín” a los hombres

Celeste Cid reflexionó sobre su vida sen

La actriz contó que suele dar el primer paso a la hora de conocer a un posible candidato. Nadie se te acerca, no sé si me tienen miedo. A veces, es una la que tiene que avanzar un poquito. Darles un ayudín», expresó.

Celeste Cid reflexionó sobre su vida sentimental y reveló si está saliendo con alguien. En primer lugar, contó que su hijo mayor, André, fruto de su relación con Emmanuel Horvilleur, ya cumplió 18 años.

«Mi hijo mayor ya tiene dieciocho años. No lo puedo creer, está muy alto, divino. ¡Polémico, hemos crecido! En buena hora», dijo en diálogo con el programa Implacables.

Acto seguido, la actriz, que también es mamá de Antón, su hijito con su ex, Michel Noher, contó si está soltera o de novia.

“Nadie se te acerca. No sé si me tienen miedo, pero creo qué hay algo que es que me imaginan de una manera que no soy. . .».

«Y entonces, a veces, es una la que tiene que avanzar un poquito. ¡Darles un ayudín!», admitió, con picardía. Fuente: Ciudad

