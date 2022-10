Casual elegante y de azul: tendencias para ropa de hombres este 2022

Las tendencias

Outfits y looks que durante mucho tiempo creíamos obsoletos volvieron a ser tendencia en 2022. Danos unos minutos para hablarte de las elecciones que tienes que hacer en cuanto a ropa casual hombre y complementos.

Bienvenido al futuro! Aunque parezca difícil de creer, nos acercamos rápidamente al comienzo de 2023. Mirando hacia atrás, podemos decir que no esperábamos que la moda masculina evolucionara tanto.

¡Mantener su reputación como un hombre casual y elegante este año!

Denim y cuero cuadriculado

¡Vamos chica, enciende mi fuego! , decía la letra de una canción muy escuchada de la banda The Doors. Si eres fan de Jim Morrison, te alegrará saber que la ropa de cuero tampoco ha desaparecido de las tendencias este año.

Si eres valiente, puedes crear un look súper atrevido con un pantalón de cuero y una camisa blanca suelta. Si eres seguidor de una opción menos arriesgada, déjate inspirar por el estilo del mítico James Dean. Un polo negro, un par de zapatos con cordones y, por supuesto, jeans azules.

Sí, has oído bien, el denim tampoco murió este año. Ahora tienes la oportunidad perfecta para lucir tus camisas y chaquetas vaqueras.

Colorido es el nuevo negro

Sí, lo sabemos, el verano no está tan cerca. Aun así, puedes recordar de vez en cuando en vacaciones, optando por una o más prendas coloridas. Sal del anonimato, cambiando la camisa blanca por una burdeos o el eterno pantalón negro por unos camel, y dale un aire relajado al estilo sobrio.

¡Imprime estos pantalones o déjalo y fuera de aquí!

El año 2022 fue muy permisivo en cuanto a estampados, por lo que tienes la oportunidad de arriesgarte, sin cometer errores. Los estampados geométricos, como los de cuadros, están más que animados en este periodo.

Además de los clásicos, puedes optar por algo aún más atrevido. Un tipo de estampado abstracto, como una salpicadura de pintura, le da a una prenda de vestir la apariencia de manchas de pintura.

Puedes combinar una camisa de este tipo con unos chinos lisos y unos zapatos de cordones, porque sí, lo atrevido puede ser elegante. Cuando se trata de elegancia…

El elegante traje relajado

El presente es relajado, por lo que el traje no tiene por qué tener siempre un corte rígido.

Esto no quiere decir que la elegancia ya no esté de moda. El elegante traje relajado te permite lucir lista para un gran evento y sentirte súper cómoda. Combina el atuendo con tenis o botas y una camiseta blanca, no camisa, para evitar parecer un papá.

Mantén la chaqueta abotonada para un look completo y prepárate para recibir cumplidos durante todo el día.

La clave está en los complementos

A veces la juvenil ropa casual hombre no es suficiente para perfilar un look completo. Estás de suerte, porque la oferta de complementos fue muy variada en 2022.

Pañuelos de colores, gafas de sol de protección o collares de cordón de cuero fueron solo algunos de los complementos más de moda del año. Agregue uno o más a sus atuendos para crear atuendos dignos de la semana de la moda.

Independientemente de las tendencias actuales, lo más importante es llevar ropa y complementos que te gusten y que beneficien tu fisonomía. En Escudo estamos siempre a tu disposición con consejos y recomendaciones, para que luzcas impecable todos los días. Ingresa al sitio web y mantente atento a los nuevos productos agregados.

¿Cuál es el color de 2022?

El Instituto Pantone declaró a Very Peri el color del año, y ahora puedes encontrarlo en todas partes en las tiendas en varias prendas de vestir. Los colores elegidos para la ropa en 2022 son alegres, vibrantes y están destinados a destilar energía positiva cuando los incluyas en tus atuendos.

El tono Very Peri las corona como una reina gracias a su versatilidad y a su adaptación incluso a complementos y calzado.

Descubra lo que significa a continuación, y si no era fanático de los pasteles antes, comprenderá de inmediato por qué este tono es el favorito.

¿Qué simboliza el tono del azul Very Peri?

El color del año 2022 es en realidad una combinación perfecta de azul y rojo púrpura. El Instituto Pantone lo declara como «el color que representa el espíritu global del momento y la transición por la que todos estamos pasando».

Very Peri simboliza la creatividad y la apertura, uniendo el mundo moderno y la tecnología en constante evolución del espacio del arte digital. Es un tono muy espiritual que estimula el desarrollo personal de quien lo lleva. Es usado hasta en ropa interior para hombre.

Estilo casual

El tono Very Peri también se ve muy bien en atuendos de hombres. Para un look ropa formal casual hombre, te recomendamos unos chinos en color oscuro -negro o azul marino- para combinar con un jersey fino o una camiseta con un diseño que contenga el color del año 2022.

Añádele una cazadora de cuero encima y elige ropa de vestir casual para hombres con zapatos lo más cómodos posibles, a juego desde el punto de vista cromático.

Combinar los colores en la ropa no es difícil de lograr siempre y cuando lleves prendas lo más sencillas posibles, en las que te sientas cómoda y que te beneficien.

Estilo elegante

Si no te habías atrevido con los trajes en tonos pastel o colores vivos hasta ahora, ¡ahora es el momento de hacerlo! Use un traje de ropa para hombre Very Peri para el evento importante al que tiene que asistir y asegúrese de elegir zapatos elegantes a juego.

Te recomendamos llevar una camisa blanca sencilla en combinación con un pantalón y una chaqueta y elegir zapatos en tonos beige o incluso coñac como ropa casual para hombres.

Aprende a vestir con gusto siguiendo las tendencias actuales y adaptándolas a tus gustos personales. No olvides que tus zapatos deben combinar con tu corbata o pajarita y tu pañuelo de bolsillo.

El color amarillo radiante, el lima vibrante y el naranja picante son otras combinaciones de ropa para hombre en tendencia para este 2022 por lo que si no has buscado una prenda de estos colores, ya sabes que hacer. Fuente: El Once

