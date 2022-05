Castaño, tras la derrota ante Charlo: «Nunca me pasó esto de perder por nocaut»

En Carson, Los Ángeles, el boxeador argentino empezó mejor la pelea pero el estadounidense lo llevó a la lona con un zurdazo en el comienzo de los asaltos de campeonato. «Me confié, pero entró justo la mano, me pescó», dijo.

Brian Castaño quería convertirse en el portador de los cuatro cinturones de campeón del superwelter ante Jermell Charlo. La pelea en Los Ángeles empezó a favor del nacido en La Matanza, con buen posicionamiento en el ring y un alto volumen de puños. Sin embargo, a partir del sexto asalto el dominio fue del estadounidense. En el décimo round, el oriundo de Hpuston, Texas metió un zurdazo que tuvo un efecto tardío en el Boxi, quien puso la rodilla en la lona y no pudo recuperarse.

«Lamentablemente nos enganchó en un momento donde no me confié, pero entró justo la mano, me pescó. Se dio como se dio. Mi esquina me gritaba cubrite bien, tratá de no bajar las manos. pero cuando te boxean así, se mueven para todos lados, hay que meterle presión. Se dio como se dio, me tocó ir al piso, me levanté y no me pude recuperar. Intenté no defraudar a la gente, le quise dar un buen espectáculo, lamentablemente se tuvo que dar así», dijo el púgil argentino en declaraciones a ESPN.

Jermell Charlo stops Brian Castano ‼️ Great fight where Charlo showed excellent boxing skills 👑 #CharloCastano2 pic.twitter.com/NlzD3iXCiG — No Nonsense Boxing (@NNBoxing) May 15, 2022

«Estaba para cualquiera de los dos, fue una lucha de poder a poder. Tuvo la suerte de poner la mano, la diferencia fue que me pescó, ja. Es un campeón», dijo Castaño.

El Boxi llegó a este combate ya instalado como uno de los mejores peleadores de la divisional superwelter de los últimos años después de probarse satisfactoriamente contra Erislandy Lara en el 2019 y el propio Charlo en 2021. Independientemente de que la tarjeta de ambos combates terminó con empate, el argentino había dejado sensaciones de triunfo contra el cubano y ante el norteamericano, dos de las estrellas mediáticas de este peso. Fuente: Super Deportivo

