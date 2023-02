Carmela Bárbaro recordó a Gerardo Rozín a casi un año de su muerte

Conmovedor

La periodista es la madre de Elena, la hija más chica del conductor que falleció el pasado 11 de marzo de 2022 a los 51 años de edad luego de luchar contra una enfermedad que lo tuvo alejado de las cámaras por un tiempo.

Carmela Bárbaro recordó a Gerardo Rozín, quien falleció el 11 de marzo de 2022. «Lo resguardamos. Él se resguardó como pudo y sobre todo resguardó a sus hijos», relató la periodista en una nota con LAM.

«Gerardo era hipocondríaco. No le creímos al principio, reconozco que no le creí. De verdad yo pensé que tenía otra cosa. Él se sintió mal, lo internaron y yo pensé que había tenido un pico de presión», dijo Carmela.

Y agregó: «No se te ocurre, no se te pasa por la mente una cosa así. No está en los planes de nadie, no es tu posibilidad».

«Él se cuidaba mucho. Se cuidó mucho del Covid-19, se cuidaba mucho porque como era hipocondríaco, iba mucho al médico, estaba controlado. Y cuando tuvimos el diagnóstico, fue muy difícil de entender», detalló.

«Los médicos estuvieron excelente porque tuvimos el diagnóstico rápido, lo operaron. Fue difícil también ese momento, porque uno no sabe qué esperar después de la operación», señaló Carmela Bárbaro. Fuente: Ciudad Magazine

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com