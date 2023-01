Camila Homs rompió el silencio y habló de todo

La modelo, expareja de Rodrigo De Paul, rompió el silencio luego de la polémica en Punta del Este: los chats del escándalo, su padre y por qué arengó los cantos contra Tini Stoessel.

Camila Homs rompió el silencio luego de que se difundieran varios videos de ella arengando a una multitud de jóvenes que cantaba en una fiesta contra Tini Stoessel. Y también se refirió a la denuncia que Rodrigo De Paul le hizo por «amenazas y hostigamiento» y el acuerdo económico que firmó con él tras su separación.

Desde Punta del Este, Uruguay, donde se encuentra disfrutando de unas placenteras vacaciones junto a sus hijos, Francesca y Bautista, su novio Charly Benvenuto y amigos, la exmujer del mediocampista habló de todo con Socios del espectáculo.

«No puedo creer la de cosas que salieron a decir, medio que me mataron. Cuando vi los videos, escuché los audios y medio que me sentí mal. En el momento tenía un parlante al lado mío y juro que no escuchaba lo que decía la gente», aseguró sobre los cánticos que un grupo de jóvenes coreó en la fiesta a la que ella fue el 1º de enero.

Es que en esa celebración, en la que estaba acompañada de su novio y amigos, varios jóvenes se pusieron a cantar cuando la vieron: «Olé, olé, olé, olé, olá, Tini se la come, Cami se la da». Y ella no tuvo mejor idea que acompañarlos desde su mesa mientras agitaba sus manos y los grababa con su teléfono celular.

«Pero bueno, ya pasó. Me arrepentí y capaz, si estaba 100% sobria no lo decía. Real que no escuchaba lo que decían», sumó Camila en referencia a ese escándalo.

Además, la también modelo e influencer agradeció el cariño que recibe de la gente y sobre los ataque 2.0 opinó: «Me quedo con los comentarios positivos y los malos ni siquiera los absorbo».

En otro fragmento de la nota, la exesposa del campeón del mundo confirmó que las capturas de los mensajes que De Paul presentó en la Justicia eran reales.

«Lo de los chats es verdad, son míos, pero me pareció una falta de respeto que hayan sido publicados porque era algo muy interno, familiar y me shockeó verlos, pero no porque haber dicho las cosas que dije, que es más, no me arrepiento «, indicó al respecto.

Y añadió: «Yo tengo mis motivos para estar así enojada, pero me indignó y sorprendió un poco que hayan salido a la luz».

Asimismo, Camila dijo: «Por más que esté re caliente trato de no mezclar las cosas en la relación de los niños, sí decirle a él cuando me enojo lo que pienso, a veces hiero mucho, pero es lo que me sale».

Y en ese sentido completó: «A mí no me molesta nada. Mientras no se metan con mis cosas, que hagan y deshagan lo que quieran, pero cuando se meten con lo más importante que yo tengo, o veo sufrir un poquito a mis hijos, ahí sí me duele mucho».

Camila Homs y el polémico audio que Horacio Homs le envió a Rodrigo De Paul

Al final de la nota, la modelo habló del audio que su papá le envió a su exmarido en medio de su divorcio y se filtró recién ahora en los medios.

«No lo escuché sinceramente, pero siempre dije que hago lo que puedo por mí, después la gente de mi entorno. Yo me defiendo, después el resto que lo haga cómo pueda…», se despegó de ese conflicto entre su papá, Horacio Homs, y Rodrigo.

Y sobre el acuerdo económico que firmó con el futbolista reveló: «En el acuerdo hay dos partes, una por compensación económica y otra por cuota alimentaria». Fuente: Clarín

