//Cambian de forma definitiva todas las tarjetas: cómo es la que ya usan 16 bancos

Hay una nueva forma de pagar y ya la usan 16 bancos. La empresa Prisma comenzó la «tokenización» de tarjetas de crédito: cómo funcionan ahora y por qué es el método de pagos más seguro.

Varios meses antes del inicio de la pandemia, la empresa Prisma Medios de Pago inició su transformación digital basada en la Cultura Agile, lanzó un API Developer Portal y ahora anunció la tokenización de pagos.

La iniciativa tiene por objetivo prender el NFC en smartphones y usar el teléfono como una tarjeta de crédito. Los pagos se efectuarán utilizando las credenciales de las tarjetas de crédito y deberán estar cargadas en el celular. Para validar los pagos se deberán ingresar datos biométricos como huella dactilar y Face ID.

El sistema

El token es una herramienta que reemplaza el dinero físico en un entorno virtual. En resumen, se abona prendiendo el NFC del celular y apoyándolo sobre un posnet de un comercio para efectuar el pago.

El token protege el número de la tarjeta contra ciberdelincuentes y agiliza los pagos, ya que los consumidores no deben volver a ingresar sus datos. Sin dudas, b>este sistema es más rápido que el código QR.

Compatibilizar

Prisma puso a disposición la «tokenización» de las tarjetas emitidas en el país. Actualmente, está preparando a los comercios para que sean compatibles con esta nueva modalidad. Ya desplegaron aparatos Lapos a más de 700 mil comercios. Los dispositivos aceptarán pagos NFC. «Estamos desde el 18 de agosto trabajando con cinco bancos y hay otros 11 que sumaremos el mes que viene. También hay uno digital«, dijo Esteban Codarini, jefe de pagos y plataformas de Prisma, al medio iProUP.

La compañía de medios de pagos anunció que las tarjetas Visa tanto crédito y prepagas de todas las entidades ya tienen equipado el sistema contactless. Las tarjetas de débito Banelco también cuentan con la tecnología. Antes de fin de año, Prisma planea integrar la tecnología a todas las tarjetas Mastercard y American Express.

Por qué el método de pago NFC es 100% seguro

-No se exponen datos.

-La información de los usuarios ni los datos de la tarjeta se guardan sino que los datos viajan en el token y en un criptograma.

-El criptograma restringe por dispositivo, comercio, tipo de transacción o canal.

-Se necesitan datos biométricos para validar los pagos.

Pagos Tap & Go de Prisma: qué bancos ya forman parte

Los primeros bancos en adoptar la modalidad serán BBVA, Galicia, Santander, Macro y HSBC. Ya se gestaron más de 30 mil tokens y están en fase de prueba. En cuanto a bancos digitales, BruBank también formará parte del plan.

Esta nueva modalidad de pagos a través de tokens atraería a jugadores como Google Pay, Apple Pay y Samsung Pay. «Hasta hoy no podían venir porque necesitaban la tokenización», asegura Esteban Codarini.

El ejecutivo también explica que la tokenización es una ventaja para los pagos online. «En servicios de pagos recurrentes como Netflix no hace falta que enroles la tarjeta cada vez que te la renuevan. Así, evitás que dejen de darte un servicio al no poder cobrarlo por la expiración del plástico«, sostiene. Un segundo beneficio de la tokenización es, por ejemplo, cuando tenemos una tarjeta registrada en un sitio eCommerce: «Se habilita el pago en un clic como el que ofrece Amazon en Estados Unidos, sin necesidad de ingresar los datos del plástico«, agrega. Fuente: El Once

