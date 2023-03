Calor y clases: alumnos de Paraná reclamaron con un “bombuchazo” frente al CGE

Altas temperaturas sin tregua

Las altas temperaturas no dan tregua y un grupo de alumnos de una escuela de Paraná, reclamaron con “bombuchazo” frente al CGE. “En este lugar hay 50 aires acondicionados en cada oficina”, dijo una estudiante.

La decisión tomada por un grupo de alumnos de la Escuela Nº 35 «Césareo Bernaldo de Quirós», de Paraná, responde a las altas temperaturas y el horario de clases. Por tal motivo, decidieron hacer un reclamo con bombuchas frente al CGE. En ese sentido, en dialogó con tres estudiantes sobre las razones del reclamo.

“Estamos lamentablemente con mucho calor sufriendo la ola y hoy nos reunimos para reclamar que, en las aulas y escuelas, en este momento, no se puede estar. Exigimos mejores condiciones porque tenemos compañeros que se desmayan, descomponen, agobian o le dan ataques de pánico por el calor que sufrimos todos los días ya que la ola de calor es insufrible y no se aguanta más”, manifestó Lula.

“Nos reunimos hoy porque nos parece que no acuerda que en nuestras aulas hay uno o dos ventiladores que casi no tiran aire y en este lugar hay como 50 aires acondicionados en cada oficina”, expresó a Elonce.

También, dijo que “tenemos aulas con aproximadamente 30 estudiantes, pero son lugares que están más o menos ventiladas, en donde abrís la ventana y entra más calor. Tenemos dos ventiladores, pero son pequeños y no tiran mucho aire. Tenemos un patio que es chico y no tiene sombra”, finalizó.

En tanto Francisco, remarcó: “Nosotros organizamos y tuvimos un inconveniente con la rectora de la escuela porque no quería que nosotros nos movilicemos. Si bien, el «bombuchazo», lo íbamos a organizar adentro de la escuela, pasaron varias cosas y se terminó realizando en este lugar”, explicó.

Además, añadió que “hay un artículo que sacó el CGE, en donde menciona que ante altas o bajas temperaturas, la escuela tiene a decisión suspender las clases sin pedir autorización. Cuestión que en nuestra institución educativa, nos dijeron que dependía de la supervisora del CGE. No hay una comunicación por parte de los dos”.

Por último, otra estudiante se refirió a la posibilidad de que sus reclamos sean atendidos por alguna autoridad: “El objetivo de nuestra lucha es que eso suceda y que nos presten atención, ya que sabemos que, si no nos movilizamos, no nos van a prestar atención porque ya pasamos por la vía de mandar notas y nos organizamos con todo el cuerpo de delegados y centro de estudiantes, donde nunca se respondió nada o no fueron las respuestas que esperábamos», afirmó .

Asimismo, aseguró que “las cuales consistían en la suspensión de clases porque no estamos en condiciones de tenerlas por el calor y estamos en contra de la inoperancia del CGE. Esto nos afectará también en invierno debido a que tampoco existen las condiciones para dictarlas. Buscamos una medida justa que nos ayude a poder tener clases de manera decente y poder educarnos ya que en estas condiciones no se puede”, concluyó. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com