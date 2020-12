//Calendarios de Anses del mes de diciembre: jubilados, pensiones y asignaciones

Anses

El organismo previsional a cargo de Fernanda Raverta, informa los calendarios de pago del mes de diciembre para jubilados y pensionados, Pensiones No Contributivas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, de la Prestación por Desempleo y Asignaciones Familiares y de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción).

Pensiones No Contributivas

Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) que deban cobrar su haber de diciembre con documentos terminados en 2 y 3.

En este sentido, si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas. Fuente: El Once

