//Cafiero: «Viene bajando la inflación, pero estamos lejos de lo que deseamos»

El Jefe de Gabinete aseguró que el Gobierno tiene «una batalla diaria con el tema de los precios», y afirmó que esperan un descenso en el índice de precios de mayo, que se dará a conocer esta semana.

El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se refirió al tema inflación y consideró que la cifra «viene bajando» aunque «lejos» de lo que espera el Gobierno.

A comienzos de la semana pasada, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que en mayo se verificó una desaceleración de la inflación.

«¿Viene bajando la inflación? Sí. Ahora, viene lejos de lo que nosotros deseáramos que baje», dijo Cafiero en declaraciones a Radio 10.

«El miércoles se dará a conocer el incide de precios del consumidor, esperamos un descenso», sostuvo el Jefe de Gabinete sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, que dará a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) este miércoles, y que consultoras privadas estimaron en 3,5%.

El funcionario dijo además que el Gobierno libra «una batalla diaria con respecto al tema de los precios».

«Venimos de tres años en donde Argentina no creció, entró en recesión profunda. Macri dejó una inflación de más del 53%», argumentó Cafiero.

Respecto a la gestión de la pandemia, el jefe de Gabinete destacó que el país está llegando «al 28% de la población vacunada con al menos una dosis».

En tanto, señaló que «la campaña de vacunación está avanzando» y recordó que este lunes se espera un nuevo arribo de vacunas, con el que «se alcanzarán las 20 millones de vacunas en Argentina».

«Mientras haya un argentino al que todavía le falte su vacuna esto va a ser insuficiente, nosotros lo tenemos claro eso», reconoció.

En este marco, aprovechó para apuntar contra la oposición por las críticas sobre la gestión oficial de la pandemia: «Cuando mandaban a los científicos a lavar los platos, que realidad distinta tenemos ahora. Son los que llevan a mano estos desarrollos. Tenemos que sentirnos orgullosos de los que somos capaces de hacer».

Sobre las medidas anunciadas por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, Cafiero ratificó sus críticas: «Él tiene que explicar por qué en CABA no se aplican las normas o solo se aplican las normas con las que él está de acuerdo. A mi me parece que es grave».

«¿Vamos a seguir contestando a la oposición todas las mentiras que tira? La oposición no hizo nada durante la pandemia. No tuvieron propuestas concretas», sostuvo al tiempo que añadió: «Logramos la unidad en la diversidad, esa es nuestra fortaleza política». Fuente: El Once

