//Cada vez más hot: subió la apuesta con fotos al borde de la censura

Jimena Barón posó en topless y con pantalones bajos. Mostró el «después» de un look. “El after”, fue el título que eligió la cantante que relanzó su carrera musical semanas atrás.

Jimena Barón volvió a mostrarse muy sexy en una nueva entrega de fotos hot para Instagram, posando esta vez en topless y con los pantalones bajos de espaldas a cámara, para así lucir una tanga de color negro.

“El after”, fue el título que eligió la cantante que relanzó su carrera musical semanas atrás con el nuevo tema Flor de involución, y que además de volver a las redes sociales también regresará a la televisión como jurado de La Academia 2021.

La actriz posó sin corpiño en la primera imagen, tapando sus pechos con sus brazos y dejando ver así el trabajo que se hizo en sus uñas, como así también el tatuaje de la Cobra que posee en sus costillas.

En la segunda foto, Jimena Barón se dio vuelta y mostró su cola, y a su vez, su extensa cabellera llena de bucles.

El título del after se debe a que la morocha previamente compartió imágenes del look con el que asistió a la producción de fotos de La Academia, y claro está, allí tenía los pantalones y la parte superior de su conjunto en su lugar. Fuente: El Once