//Buscaron estafarla pero descubrió el engaño: «Me decían que era para el REPRO»

Es de Hernandarias

Claudia es de Hernandarias. El viernes sufrió un intento de estafa y logró percatarse que la querían estafar. «Me insistían con que vaya al cajero, me decían que me iban a depositar 22 mil pesos de una ayuda social», dijo

Dentro del contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID 19, siguen apareciendo numerosas formas de estafas telefónicas o por Internet.

Tenés que saber que ningún organismo nacional, provincial o municipal puede realizar un llamado para solicitar depósito de dinero o avanzar con pagos o cancelaciones de deuda. Ninguna entidad pide información ni datos personales por teléfono o correo electrónico ni por mensajes de texto.

Me decía que tenía 22 mil pesos para cobrar

«Fui víctima de un intento de estafa. Me llamaron varias veces a mi teléfono celular, primero en forma privada y luego pude conocer su número. Incluso me mandaron una información por WhatsApp en donde me insistían que fuera al cajero y que era para cobrar el REPRO me mandó un texto contándome qué era ese programa), que tenía adjudicado 22 mil pesos a mi nombre y que ese era el único día que tenía para cobrarlo, que me apurara. Me di cuenta de que era un intento de estafa», comenzó relatando Claudia, a Elonce.

La mujer pidió «estar muy atentos» porque «hoy en día, van variando los ‘cuentos para hacerte caer'» y manifestó tener conocimiento de que «a varias personas de Hernandarias han intentado estafarlas» de manera similar.

«Me llamó y me preguntó con quién hablaba. Yo le dije ¿quién habla? Me dio su nombre, obviamente falso, ‘Maximiliano González’. Me indicó que era asistente social del Ministerio de Salud y que se comunicaba por el REPRO. Me expresaba que tenía 22 mil pesos para cobrar y que era el único día que podía adjudicarme ese dinero«, detalló la mujer, en diálogo con nuestro medio.

Agregó que la persona que llamaba «estaba muy insistente en que tuviera la tarjeta de una persona con sueldo fijo, alguna tía o de un jubilado. Me preguntaba a cuántas cuadras estaba del cajero. Me dio un código para que con esos números fuera al cajero. Me expresó que una vez que estuviera allí, me iba a ir guiando para que pudiera cobrar», aunque ella «no fue al cajero».

«Fui a lo de mi prima y ahí grabamos la llamada. Le dijimos que no teníamos activa la tarjeta alimentaria, insistía con que le pasemos los números de la tarjeta. Le dijimos que sabíamos que nos quería estafar y nos respondió que ‘nos estaban llenado la cabeza’, que no quería un número de cuenta bancaria, sólo los números de la tarjeta para poder adjudicarme el dinero. La conversación fue subiendo de tono y cortó la llamada».

Claudia nos indicó que tiene la llamada grabada y el número de teléfono del cual la llamaron.

«Es de característica de Buenos Aires. Tenía una tonada cordobesa», dijo.

La mujer indicó que buscó comunicarse con Anses para informar el suceso vivido pero que no se pudo hacerlo, porque «ya no era el horario habilitado», pero manifestó que este lunes «insistirá con el organismo nacional para detallar lo que vivió. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com