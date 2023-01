Buscan a apostador que ganó importante premio en tómbola entrerriana

En localidad de Paraná Campaña

Un apostador acertó las cuatro cifras en un sorteo de la tómbola, ganó más de 600.000 pesos y no aparece a retirar su premio. El agenciero que vendió la boleta detalló a Elonce que “creemos que es turista”. La boleta caduca en pocos días

Un apostador ganó 670.000 pesos al acertar las cuatro cifras del número 1.230 en el sorteo nocturno de la Quiniela Nacional . La boleta fue jugada en la localidad de María Grande, en el departamento Paraná, el día 29 de diciembre,. El apostador acertó todas las cifras y se hizo merecedor del importante premio, pero lo más llamativo es que aún no aparece y el premio caduca en diez días.

El dueño de la agencia1.343, Esteban Moya, en declaraciones mencionó muy sorprendido que “es la primera vez que pasa algo así, siempre los premios se retiran al otro día».

“Hasta este martes a la mañana aun no llamó nadie por el premio ni a la agencia ni al IAFAS”, sostuvo Moya al detallar que “debe ser un turista que vino por las fiestas y se arrimó a la agencia para intentar cambiar la suerte y vaya si lo logró”.

Además, detalló que su agencia queda en una zona transitada de María Grande, precisamente en calle Illia 1.098 y constantemente los apostadores van a jugar y a controlar sus boletas. “Nos conocemos todos, cuando me puse a hacer memoria sobre quién podría ser el ganador, me acorde que ese día, el jueves 29, se aceraron algunos turistas, tal vez es uno de ellos”, agregó.

Moya aclaró que deferencia de otros premios en la Quiniela Nacional no obtiene un porcentaje de ganancia por haber venido el premio ganador: “Quiero que aparezca para que al afortunado tenga su premio, pero en sí a mí no me cambia”, aseguró el agenciero al recordar que tiene la tómbola hace unos cinco años y “nunca se demoraron tanto en cobrar el premio”.

Se vence el premio

Moya informó que desde el IAFAS se comunicaron para detallarle que la boleta ganadora caduca el 13 de enero, es decir en diez días. “El ganador puede acercarse a la tómbola o si es de Paraná y alrededores lo puede retirar desde la sede del IAFAS”, declaró Moya y detalló que “es un premio grande”.

“Es un buen comienzo de año para el apostador, si se da cuenta y viene a buscar el premio antes que prescriba”, mencionó entre risas y agregó que “seguro en los días siguientes aparece”.

La agencia de la suerte

La agencia 1343 en todo este tiempo entregó muchos premios importantes a sus apostadores. En 2019 un apostador se hizo acertó los numero del Quini 6 y ganó unos 30 millones. “Este trabajo me da muchas felicidades y cuando alguien gana me pongo contento porque somos vehículo de ese sueño que va a concretar”, dijo al recordar que “más de una vez la gente que gana los premios no lo puede creer y viene anonadada”. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com