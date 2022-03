Buenos Aires, Santa Fe, y Córdoba lideran las exportaciones, con el 74% de los envíos: qué lugar ocupa Entre Ríos

Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, y Córdoba explicaron el 74% de los casi 78 mil millones de dólares que facturó la Argentina en concepto de exportaciones • Con el 2,2% se ubicó Entre Ríos

Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, y Córdoba explicaron el 74% de los casi US$ 78.000 millones que facturó la Argentina en concepto de exportaciones, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)

Buenos Aires encabezó la nómina con el 36% de la facturación por las ventas al exterior; seguida por Santa Fe, con el 23%; y Córdoba, con el 15,1%.

En el cuarto y quinto lugar del ranking se ubicaron provincias petroleras y pesqueras: Chubut, con el 3,7% del total; y Santa Cruz, con el 3%.

Con el 2,2% se ubicó una provincia eminentemente agrícola, como es el caso de Entre Ríos; mientras que el séptimo lugar fue para Mendoza, con el 2,1%, explicado esencialmente por la producción de vinos y frutas.

Todas las provincias del Noreste aportaron 1,6% en su conjunto, encabezadas por Misiones con el 0,6%, Chaco, 0,5%; Corrientes, 0,4%; y Formosa con el 0,1%.

En tanto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aportó 0,4%, pero este registros toma bienes transables, y no servicios, como los financieros, o consultorías.

La distribución geográfica de la facturación de las exportaciones mantuvo un fuerte correlato con los principales complejos vendidos al exterior.

Según datos del Indec, el 30% de lo exportado el año pasado se originó en el complejo sojero, 11,9% por el maíz, y recién en tercer lugar, con el 9,1% se encuentra el sector automotor.

De los US$ 78 000 millones vendidos al exterior, 6,7% provino del sector petrolero-petroquímico, donde «pesan» Santa Cruz y Chubut; 4,6% para la exportación de carne vacuna; 4,5% para el complejo triguero; y 3,7% para la exportación minera de oro y plata.

A diferencia de lo ocurrido durante 2020, cuando la mayoría de los complejos cerraron con caídas interanuales producto del freno en el comercio internacional que generó la pandemia del coronavirus, en 2021 registraron subas 33 de un total de 40 complejos exportadores relevados por el Indec.

Solamente presentaron caídas interanuales los complejos de maní, limón, peras y manzanas, ajo, yerba mate, arándanos, y garbanzos.

Entre los que mantuvieron la posición del año anterior se mantuvo el sector lácteo, en el décimo lugar, con un total de ventas al exterior de US$ 1.164 millones y un alza del 16,2% respecto a 2020.

De acuerdo con anteriores datos del Indec, el año pasado Argentina exportó por US$ 77.934 millones -una suba del 42% respecto al 2020- e importó por US$ 63.184 millones, 49,2% más que en el ejercicio previo, publicó Télam.

El presidente Alberto Fernández aseguró: «En el mediano plazo podemos duplicar las exportaciones», ya que «existe la posibilidad de que nos acerquemos a los US$ 100.000 millones de exportaciones».

Al hablar ante la Asamblea Legislativa en el marco del inicio del °140 período de sesiones ordinarias, el mandatario apuntó la necesidad de «aumentar las exportaciones por la vía de una mayor producción».

«Nuestro principal desafío es salir de políticas contradictorias; es producir para exportar y no saldos exportables», definió. Fuente: APFDigital

