Brasil solicitará a FIFA no jugar el partido pendiente contra Argentina

Cada vez resta menos para disputar el Mundial de Qatar 2022 y el encuentro pendiente entre Brasil y la Argentina por las Eliminatorias parece ser un dolor de cabeza para ambos seleccionados en el marco de la preparación para el máximo torneo. Mientras que la AFA ya había hecho el reclamo ante la FIFA para que le den por ganado ese encuentro, ahora la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha confirmado que pedirá que no se dispute.

En un comunicado publicado este miércoles, el organismo reconoce que afrontar ese duelo en San Pablo el 22 de septiembre choca directamente con la planificación realizada por del coordinador Juninho Paulista junto con el cuerpo técnico de Tite. Por eso, habría llegado a un acuerdo con la Argentina para solicitar que ese encuentro no se celebre.

«Vamos a buscar en este momento a la FIFA para que no se juegue el partido. No escatimaré esfuerzos para asistir al cuerpo técnico. Nuestra prioridad es ganar el sexto campeonato en Qatar. Vamos a invertir para que el partido no se lleve a cabo», aseguró Ednaldo Rodrigues, presidente de la CBF.

Cabe recordar que el partido había sido interrumpido a los 5 minutos de juego el pasado 5 de septiembre cuando agentes sanitarios brasileños ingresaron al campo de juego del estadio Neo Química Arena (ex Arena Corinthians) en San Pablo por supuestas infracciones al protocolo sanitario por covid-19 de partes de algunos jugadores argentinos. La Comisión Disciplinaria de la FIFA dispuso que el partido se vuelva a jugar en fecha y lugar a definir. Pero, desde la AFA apelaron ese fallo. Sin embargo, en mayo de este año la Comisión de Apelación de la FIFA dictaminó que el encuentro debía repetirse.

Es evidente que para ambas selecciones es una complicación jugar ese partido en septiembre, la última ventana FIFA antes del inicio del Mundial de Qatar. Brasil tiene dos amistosos programados en Europa, por eso no podría volar hasta San Pablo para disputar ese encuentro ante la Albiceleste que además no alteraría la tabla de las Eliminatorias que cerró con el combinado de Tite como líder con 45 puntos, seguido con 39 por la Argentina.

La semana pasada el propio Lionel Scaloni se había referido al asunto y no ocultó su fastidio por la postura de la FIFA: «Todavía no sabemos dónde será. Nos está trastocando los esquemas con este tema. Estamos a un mes y medio de esa fecha y no sabemos con quién vamos a jugar ni dónde vamos a jugar. Es difícil de entender que la FIFA no tome una decisión». En este sentido, el entrenador agregó: «Es una incertidumbre total. Estamos sin saber si vamos a jugar. No es lo ideal esta situación y no es culpa nuestra, es de quien debe tomar la decisión. Nosotros tenemos que esperar y ver qué pasa con ese partido. Me parece insólita la situación del partido con Brasil».

Ahora, ante la postura de Brasil y de Argentina de no jugar ese compromiso, la FIFA se encuentra en una posición en pocas veces vista. Habrá que esperar para saber si la Casa Madre del fútbol mundial se mantiene firme en que se jueguen los 85 minutos restantes o si acepta que se cancele definitivamente el encuentro.

El comunicado completo:

La CBF aceptará el acuerdo propuesto por la FIFA y la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) para que la selección no juegue el partido contra los argentinos en septiembre. En abril, la FIFA determinó que el partido entre las dos selecciones que estaba pendiente por las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2022 se jugará el 22 de septiembre. El partido, originalmente disputado el 5 de septiembre del año pasado, fue interrumpido a los 5 minutos por motivos de salud.



Tras recibir la solicitud del técnico Tite y del coordinador Juninho Paulista, el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, buscará suspender el partido. En el documento enviado al Presidente, dicen que la comisión técnica no tiene interés en la realización del partido, que está programado para São Paulo. Según los integrantes de la comisión, el partido «podría ser perjudicial para la preparación de la selección para el Mundial» y reportar riesgos de lesiones, suspensiones y boicot de los argentinos al juego, además de imposibilitar la disputa de un segundo partido. en septiembre en América del Sur.



«Dada la posición del cuerpo técnico, vamos a buscar en este momento a la FIFA para que no se juegue el partido. No escatimaré esfuerzos para asistir al cuerpo técnico. Nuestra prioridad es ganar el sexto campeonato en Qatar. Vamos a invertir para que el partido no se lleve a cabo», dijo Ednaldo Rodrigues. Fuente: Super deportivo

