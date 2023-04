Brasil liberará mosquitos modificados con una bacteria para combatir el dengue

Brasil tiene una de las tasas de infección por dengue más altas del mundo, con más de dos millones de casos en 2022. A pesar de los resultados positivos de anteriores liberaciones de mosquitos, los investigadores prevén que será un reto aplicar la tecnología a una escala tan masiva.

Cuando los mosquitos modificados se liberan en zonas infestadas de Aedes aegypti silvestres, propagan lentamente la bacteria a la población de mosquitos silvestres.

Según los resultados de un ensayo aleatorizado y controlado en Yogyakarta, Indonesia, este método podía reducir la incidencia del dengue en un 77,1%, motivo por el cual fue recibido con entusiasmo por los epidemiólogos.

Los mosquitos modificados se han probado en cinco ciudades hasta el momento, y los resultados han sido más modestos. En Niterói, la intervención se asoció a una disminución del 69% de los casos de dengue. En Río de Janeiro, la reducción fue del 38,3%.

La variación podría tener que ver con las diferencias ambientales entre las ciudades: por ejemplo, en zonas con una mayor población de mosquitos salvajes, la Wolbachia podría tardar más en propagarse. Pero el contexto social también es importante. En Río de Janeiro, por ejemplo, los brotes de violencia dificultaron la distribución en algunos barrios. «Aunque hemos trabajado muy estrechamente con la gente de esas comunidades, puede ser un trabajo lento generar confianza y poder poner en práctica los planes», dijo O’Neill.

El WMP está probando métodos de dispersión de mosquitos con drones, motocicletas y coches.

Los mosquitos infectados con Wolbachia ya han sido aprobados por los organismos reguladores brasileños. Pero la tecnología aún no ha sido avalada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que podría suponer un obstáculo para su uso en otros países. Fuente: El Once

The World Mosquito Program will release modified mosquitoes in many of Brazil’s urban areas over the next 10 years, with the aim of protecting up to 70 million people from diseases such as dengue https://t.co/DZGQmWqn1P

— nature (@Nature) April 14, 2023