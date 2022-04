Bordet valoró las oportunidades que la misión a Israel ofrece a Entre Ríos

Ciencia, tecnología y producción

El gobernador Gustavo Bordet destacó la misión institucional a Israel. Mencionó el oportunidad de intercambiar ciencia y tecnología para industrializar la producción entrerriana, los lazos culturales entre ambos pueblos y el fortalecimiento de los vínculos con las altas autoridades de ese país.

«Una muy importante misión técnica que llevamos a cabo con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro”, resaltó el mandatario provincial y destacó también la presencia de los ministros de Agricultura, Julián Domínguez y de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, junto a gobernadores y gobernadoras de otras provincias.

Sostuvo que fue «muy intensa” y, a la vez, “muy productiva”. Recordó que en el plano “institucional”, “pudimos tomar contacto con las más altas autoridades del Estado de Israel”, y mencionó que se reunieron “con el canciller, el viceprimer ministro y el presidente”. “Fueron encuentros muy positivos para las relaciones bilaterales. Expusimos las potencialidades de cada una de las provincia”, agregó.

El componente técnico de la agenda estuvo basado “fundamentalmente en la temática del riego”, explicó y puso de relieve la relación de cooperación de Entre Ríos que “vende frutas frescas, como arándanos, y por otro lado importa sistema de riego». En esa línea celebró la oportunidad de “fortalecer los vínculos para mejorar el ingreso de nuestros productos, y los costos de producción para quienes necesitan regar, tanto en arándanos como cítricos dulces».

Además, apuntó que Entre Ríos exporta «a través de sus frigoríficos carne a Israel y otros productos”.

Innovación tecnológica

Otro hecho importante fue «evaluar las condiciones de innovación en tecnología”, advirtió Bordet. “Israel es líder mundial en start ups, y poder entender cómo funciona el mundo en negocio de innovación, poder aplicarlo en nuestra provincia y generar capacitaciones en red con las universidades es uno de los objetivo que dejó esta misión».

Reconoció que Israel tiene una importancia “determinante en nuestras provincias en relación a la ciencia, la tecnología y los avances aplicados a nuestros sistemas de producción”. También sostuvo que representa “una gran oportunidad” para el sistema educativo y, en especial, para la “capacitación de estudiantes”. “Por eso cuando se nos hizo la convocatoria desde el gobierno nacional, y el Ministerio del Interior, fue tan bien recibida por las y los gobernadores”, detalló.

Asimismo, Bordet remarcó los “vínculos culturales” de Entre Ríos con Israel, y recordó el trabajo que lleva adelante su gestión para “poner en valor la historia y el recorrido de las colonias de los gauchos judíos”, entre otras acciones.

Por último, indicó que “Entre Ríos exporta a través de sus economías regionales a distintos lugares del mundo. Estar en el momento justo, preciso, favorece la apertura de los mercados y horizontes que tienen que ver con potencialidades en exportaciones para la provincia. Hay que estar. Esto es lo que hace que Israel haya tenido tan buena recepción hacia esta misión”.

Holocausto

En otro orden, el mandatario entrerriano comentó que estuvieron en el Museo del Holocausto, y mencionó que el director del museo es un argentino: “es muy conmovedor ver un museo que refleja el horror de lo que fue el Holocausto, el genocidio nazi contra el pueblo judío”.

“Ayer se conmemoró en todo el mundo, pero especialmente en Israel, el día de la Shoah, que es algo impactante porque se paraliza absolutamente todo y obliga a reflexionar que los gobiernos totalitarios, las dictaduras ya no tienen lugar en el mundo”, indicó. “Esto viene también como un reflejo de lo que está pasando con el conflicto de la invasión rusa a Ucrania. Son cosas que ya no se pueden tolerar», concluyó. Fuente: El Once

