Bordet sobre la paritaria: “Buscamos llegar a un acuerdo con los docentes”

“No damos por cerrada la paritaria docente, queremos avanzar y llegar a un acuerdo”, informó el gobernador, Gustavo Bodet. Además, hizo mención a recuperar los días de clases perdidos por el paro.

l gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, adelantó que “no damos por cerrada la paritaria, sabemos que hay otras provincias que aún no la abrieron”. Además, aseguró que la “la propuesta realizada fue muy importante y queremos avanzar para lograr un acuerdo”.

El mandatario provincial destacó que priorizan que “los chicos estén en las aulas y ver de qué manera podemos lograr llegar a un acuerdo que estamos seguros que no está lejano”.

En sintonía con esto, detalló que los días de paro los han recuperado a través de los días institucionales y cruzó fuertemente al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al cuestionar sobre sus dichos respecto al feriado nacional del viernes 2 de septiembre. “En la provincia no hacemos marketing ni usamos un acontecimiento trágico para llevar agua para nuestro molino, hay que trabajar y no hablarle tanto a la tribuna”, sentenció.

Por otro lado, manifestó que “debe haber un debate maduro sobre todo de quienes cumplen una función pública, hay dirigentes que parece que están de campaña y ahora hay que resolver los problemas que la gente, deben apelar a la madurez de toda la comunidad”.

El anuncio fue realizado desde Valle María donde Bordet entregó un aporte para obras en el Centro de Jubilados de la localidad. Además, hizo referencia a las diversas obras de todo el departamento Diamante.

Sobre el parte al centro de Jubilados, Bordet señaló que “realizamos un aporte para compra un terreno para el Centro de Jubilados y la Municipalidad compló un rol muy importante”.

Asimismo, destacó que la entrega del aporte hará que se duplique la cantidad de personas que pueden asistir. “Como Estado tenemos la obligación y deber de ayudar y apoyar a los centros de jubilados en honor a quienes trabajaron antes que nosotros, es por ello que los que estamos activos debemos ayudarlos para que en esta etapa de la vida puedan vivir con plenitud”

En tanto el intendente de Valle María, Mario Sokolovsky, dijo que “es una alegría enorme que se traduce en la cara de los integrantes del centro de jubilados, la gestión comenzó hace dos meses y el gobernador fue generoso y ayudó en todo”.

En sintonía con esto, el mandatario provincial, expresó que en el departamento Diamante se avanzó con diversas comunas para mejorar los servicios. “Vamos a enviar un proyecto para que varias juntas de gobierno pasen a ser comuna lo que significa que se multiplica por cinco los ingresos que reciben”, sumó.

Además, señaló que continúan trabajando junto a los intendentes de acuerdo a cada necesidad de las localidades. Fuente: El Once

