Bordet sobre la destitución de Goyeneche: “Todos somos iguales ante la ley”

“En Entre Ríos no hay privilegios”

“En la provincia no hay privilegios para nadie, que alguien sea fiscal no hace la diferencia ante la ley”, dijo Bordet sobre la destitución de la procuradora Goyeneche. Remarcó que el funcionamiento de las instituciones está garantizado.

Los siete integrantes del Jurado de Enjuiciamiento presentaron sus votos y el jury contra la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche definió que será destituida. La votación, fue por cinco votos contra dos. La redacción del fallo se daría a conocer entre hoy o mañana.

Sobre este tema, el gobernador, Gustavo Bordet, informó a Elonce que “en Entre Ríos no hay privilegios para nadie, no los hay para la clase política ni para el Poder Judicial, todos los hombres y mujeres somos iguales ante la ley” y destacó que “el hecho que alguien ocupe un cargo de fiscal o el que fuere no hace la diferencia”

“En la provincia está garantizado el funcionamiento de las instituciones”, dijo el mandatario provincial y amplió que “hasta el día de hoy no emití ninguna declaración sobre el tema para ser prudente en el desarrollo del jury y no entorpecer el funcionamiento institucional”.

“Como gobierno hemos tenido fallos que no nos gustaron, pero los acatamos siempre y nunca jamás salimos a criticar; mucho menos generamos acusaciones contra los jueces que emitieron esos fallos”, destacó y rememoró el caso de “Arenas Silíceas, donde se nos ordenó actuar y en consecuencia lo hicimos, podríamos haber discutido, pero no lo priorizamos”.

En este sentido, Bordet sentenció: “No concibo ni admito que se me quiera imputar que hubo en mi accionar algún direccionamiento para los miembros del jury. Es algo absolutamente falso, siempre fui muy respetuoso en no generar intromisiones en otros poderes del Estado”.

“Cuando a alguien no le gusta un fallo lo que no se puede hacer es agraviar a una persona, como lo he sentido, creo que aquí hay que hacer valer el derecho de la defensa que todo el mundo tiene, pero de ahí a querer politizar el sistema judicial como se hizo en este proceso, constituye un avasallamiento a la libertad de poderes”, finalizó el gobernador. Fuente: El Once

