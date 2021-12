//Bordet recordó los hechos, a 20 años del 19 de diciembre de 2001

Víctimas de represión

Al cumplirse 20 años del 19 de diciembre de 2001, el gobernador Bordet recordó a través de sus redes sociales los hechos y afirmó que «sabíamos que no nos merecíamos eso y que debíamos participar para transformarlo, para vivir mejor».

El gobernador Bordet reflexionó: «El 2001 nos marcó, pero también nos impulsó a querer cambiar las cosas. Sabíamos que no nos merecíamos eso y que debíamos participar para transformarlo, para vivir mejor. La historia nos demostró que otro país y otra provincia son posibles, y que lo hacemos entre todos».

Rememoró que en 2001 «yo trabajaba en mi estudio contable y en el IAFAS, en Concordia. El 19 de diciembre caminaba hacia el Casino para cubrir el turno noche y veía a los comerciantes de la peatonal tapar con diarios las vidrieras para evitar los saqueos. Era un momento límite».

Contó que «me tocaba hacer el reemplazo de la gerencia», y «mis compañeros me manifestaban el miedo de que pasara algo. Desde el IAFAS, en Paraná, no me dieron respuesta. Entonces tomé la decisión de cerrar el Casino». «La situación en la ciudad era muy tensa, por eso asumí esa responsabilidad», sostuvo.

Asimismo, mencionó la situación que se vivía en Entre Ríos, con «una gran angustia», y donde «muchas familias no tenían para comer, pasaban meses sin cobrar o lo hacían en bonos. El conflicto en la calle se agudizó y se llevó vidas muy jóvenes. Por eso me asombra escuchar voces que todavía hoy pregonan esas recetas económicas».

