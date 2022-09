Bordet: “Queremos que los chicos estén en las aulas y no pierdan días de clases»

Paritarias

El gobernador Gustavo Bordet, se refirió este lunes en San Salvador a las paritarias docentes. «Estamos intentando arribar a un acuerdo satisfactorio para las partes”, expresó el mandatario y reiteró la importancia de que no se pierdan días de clases.

“Nosotros hemos ofrecido un 20 por ciento de aumento, además del 45,5 que teníamos. Hoy estamos con la oferta salarial en un 65, 5. Muy por arriba de lo que es la inflación en este tramo de enero al 30 de septiembre y ofrecemos en octubre poder rediseñar y estar nuevamente con un reapertura porque la escalada inflacionaria hace que tengamos que estar permanentemente actualizando salarios”, indicó tras haber dialogado con referentes de Agmer.

En ese sentido, acotó: “Yo siempre lo he dicho y lo diré las veces que sea necesaria: los docentes entrerrianos al igual que los empleados públicos entrerrianos van a estar por encima de la inflación”.

«A las negociaciones no las damos por cerradas, pero sí queremos que nuestros chicos estén en las aulas, que no se pierdan días de clases, que queremos completar el año escolar con 190 días de clases que es el desafío que nos habíamos planteado. En este sentido seguiremos dialogando todas las veces que sea necesarias”, aseguró. Fuente: El Once

