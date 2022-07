Bordet participó en San Pablo de la conmemoración a las víctimas del atentado a la AMIA

El gobernador Gustavo Bordet participó de la conmemoración de las víctimas del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) junto con la colectividad judía de la ciudad brasilera de San Pablo • «Seguiremos reclamando para que las familias de las 85 víctimas tengan la respuesta que buscan”, dijo el mandatario y mencionó el proyecto de ley por el cual Entre Ríos será la primera provincia argentina con una ley antisemita.

Fue en el marco de la misión comercial entrerriana que hizo el mandatario y empresarios a Brasil. La actividad conmemorativa se desarrolló en el Club Hebraica Sao Pablo, y además de Bordet, estuvieron el jefe de Gabinete de la Embajada argentina en Brasil, Pablo Antonio De Angelis; el presidente de la Fundación Israelita de Estado de San Pablo (Fisesp), Marcos Knobel; el cónsul general Luis María Kreckler y el Rabino Motel Malowany.

En ese marco, el gobernador Bordet agradeció «la oportunidad de realizar la conmemoración de la trágica fecha del 18 de julio, cuando se produce el atentado a la AMIA en Argentina», y que el próximo lunes se cumplirán 28 años.

«Seguiremos reclamando como siempre justicia para que las familias de las 85 víctima tengan la respuesta que buscan desde aquel entonces», aseguró tras precisar que «en mi provincia y ciudad hubo tres mujeres entre esas 85 víctimas: Rosa, Rebeca y Silvia». Recordó que esta última mujer había ido a buscar trabajo porque «la AMIA es una entidad que promueve la solidaridad y los valores que reflejan el tener un comunidad donde todos puedan ser parte y puedan realizar sus objetivos».

«Condenamos todo terrorismo en cualquiera de sus acepciones. Tiene que ser desterrado de nuestro mundo todo tipo de acciones terroristas que atenten contra distintas comunidades, y particularmente, contra todo lo que signifique el odio racial en todas sus expresiones», detalló.

Mencionó luego el convenio de cooperación celebrado años atrás con AMIA a partir del cual se incluye en los contenidos educativos de Entre Ríos una materia que inculca a niños y jóvenes aspectos contra la discriminación y el antisemitismo. Pero «entendimos que no era suficiente y que había que darle previsibilidad porque a veces los convenios empiezan y terminan con una gestión de gobierno. Había que transformarlo en una política pública que trascienda gestiones de gobierno”, apuntó.

Por lo cual, indicó que “con las cuatro colectividades judías de Entre Ríos se presentó hace 15 días atrás un proyecto de ley de antisemitismo y antidiscriminación que permita que el Estado provincial pueda constituirse en querellante ante un caso o situación que se produzca por manifestaciones antisemitas», precisó.

En ese marco, Bordet transmitió a los presentes que «Entre Ríos será la primera provincia en Argentina que tendrá una ley de antisemitismo» y explicó que «se hace porque las expresiones antisemitas no son fruto de un acto banal, de picardía o que pasa con indiferencia, sino que esto ha ocurrido a lo largo de la historia sistemáticamente con las persecuciones del pueblo judío. Hechos tan trágicos y tremendos para la humanidad como le holocausto no se produjeron solamente por el odio de un dictador, fueron fruto también de la indiferencia de muchos ciudadanos que durante mucho tiempo ignoraron señales evidentes en actos antisemitas y que se fueron dando durante mucho tiempo. Por eso no se puede tolerar el antisemitismo porque es el germen para que después haya actos de más violencia», reflexionó.

Dicho esto, Bordet agregó que «Entre Ríos fue poblado, además de quienes originariamente lo habitaron, por distintas corrientes inmigratorias, entre ellas, los gauchos judíos que vinieron a partir de 1875 con la colonización» y remarcó que «en nuestra provincia hay un profundo respeto y reconocimiento por aquellos gauchos judíos por el legado que nos dejaron de trabajo, cultura, paz y prosperidad».

A modo de cierre, el mandatario sostuvo que «es muy importante estar hoy aquí fortaleciendo un compromiso de trabajo que trasciende fronteras y países, y que tiene que ver justamente con sostener la paz, la tolerancia, el amor y la realización de todas familias en el mundo para vivir, y valga la redundancia, en un mundo mejor», concluyó.

• Recordar y mantener vivo

Por su parte, el jefe de Gabinete de la Embajada Argentina en Brasil, Pablo Antonio De Angelis, dijo que “el 18 de julio de 1994 fue un día tristísimo para todos los argentinos que no nos permitía salir del estado de shock varios días después».

Dicho eso, recordó las palabras sobre ese momento del presidente Alberto Fernández cuando en ocasión del 27 aniversario del atentado a la AMIA en 2021 decía que: «En el nombre de las 85 víctimas mortales, pero más de 300 heridos de sus familias, todos los argentinos debemos unirnos contra la impunidad exigir justicia y no olvidarlos».

«Por eso, creo que vale la pena recordar estas palabras y mantener vivo este recuerdo para que en algún momento encontrar a los responsables de este tremendo ataque», sostuvo.

Por último, agradeció «por esta oportunidad, por este homenaje y dejarles un fuerte abrazo de todos los argentinos que no pueden estar aquí hoy».

• Homenaje

En tanto, el presidente de la Fundación Israelita de Estado de San Pablo (Fisesp), Marcos Knobel, agradeció a la embajada de Argentina en Brasil por la iniciativa de hacer este homenaje.

En ese marco, expresó: “Imagino si tuviéramos un ataque aquí en nuestro querido club de hebraica, decenas de personas caen heridas y pierden la vida. Parece muy distante, algo inimaginable que solo vemos en las noticias de todo el mundo. Pero este evento con el edificio de AMIA se dio acá, al lado de Brasil en una comunidad parecida con la nuestra hace 28 años, pero que persiste un herida difícil de cicatrizar o mejor dicho una herida que nunca sanará pero que sirve de advertencia a todos nosotros para que la comunidad Judía mundial nunca baje la guardia y este siempre alerta y preparada para cualquier actitud hostil», expresó.

“La seguridad y la lucha contra el antisemitismo es una preocupación constante y prioritaria dentro de nuestra comunidad”, dijo.

En ese orden expresó: “Es de fundamental importancia que todos los países de Sudamérica y el mundo ingresen implacablemente todos los datos de racismo y antisemitismo y discurso de odio. La escenas de racismo o y apología de nazismo practicada en las canchas de fútbol como vemos en medios internacionales, son inadmisibles y deben ser pulidas para demostrar que todos somos iguales y que si queremos construir un mundo mejor y más justo. Tenemos que empezar con los principios más básicos que son: el amor y el respeto a los demás”, aseguró. Fuente: APFDigital

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com