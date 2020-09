//Bordet instó a renovar un compromiso federal para unir a todos los entrerrianos

“Hay asignaturas pendientes con el federalismo y es nuestro deber para quienes tenemos funciones de gobierno seguir trabajando para eliminar las asimetrías que existen entre la metrópolis y las provincias. Y esta es una tarea que vamos a llevar adelante con el gobierno nacional”, dijo Bordet

El gobernador Gustavo Bordet lo expresó al participar del homenaje al general Francisco Ramírez en Concepción del Uruguay. “Esta es una oportunidad inmejorable para renovar el compromiso federal que nos tiene que unir a todos como entrerrianos sin importar los posicionamientos políticos”, afirmó.

El mandatario y el intendente Martín Oliva, junto a la vicegobernadora Laura Stratta y al ex gobernador Jorge Busti, inauguraron la Plazoleta del Federalismo, conmemorando el Bicentenario de la República de Entre Ríos y en homenaje a su creador, el general Francisco Ramírez.

La plazoleta del Federalismo está ubicada en bulevar Montoneras, entre 9 de Julio y San Martín. Presentará tres marquesinas iluminadas que informan sobre la trayectoria de Ramírez y los tres acontecimientos históricos señalados. Además, la reubicación del monumento al Tratado del Pilar, trasladado una cuadra hacia el sur.

“No es casualidad que la Constitución de nuestra Nación se gesté aquí desde Entre Ríos con Justo José de Urquiza. No es casualidad que desde Entre Ríos se haga un aporte a la vida institucional determinante del país”, dijo el mandatario.

“Por eso estar aquí hoy en Concepción del Uruguay en la conmemoración de estos 200 años de la República de Entre Ríos me resulta muy emotivo, pero también me genera como gobernador un fuerte compromiso por este peso de la historia para poder estar al frente todos los días tomando decisiones que tengan que ver también con aquellas posiciones fundacionales».

Apuntó que «tocan tiempos difíciles, por supuesto, no resulta sencillo pero estamos para afrontarlos, para trabajar todos los días mejorando la calidad de vida de cada uno de los vecinos de esta provincia que es la mejor manera de poder rendir los homenajes más allá de los discursivo”.

En ese marco, Bordet recordó lo manifestado por el Presidente de la Nación en su visita a Entre Ríos, «sobre esta visión Federal que tiene que tener nuestro país y para eso aquí hoy, a 200 años de aquella gesta fundacional de la República de Entre Ríos, es una oportunidad inmejorable para renovar este compromiso federal que nos tiene que unir a todos como entrerrianos, sin importar la bandería política”.

“Las situaciones que atravesamos son muy graves y también inciertas porque hay una pandemia mundial y tenemos muchos interrogantes y mucha incertidumbre. Y para eso no podemos perder tiempo en discusiones estériles, mientras hay una población que está angustiada, por eso el trabajo es en conjunto, lo tenemos que hacer entre todos para poder llevar adelante el desarrollo económico, la generación de empleo, la mejor calidad de vida de los habitantes, ese es ni más ni menos el cometido que tenemos”, indicó.

“Si logramos eso, sin lugar a dudas vamos a ser el mejor homenaje a estos 200 años de la fundación de la República de Entre Ríos», acotó.

Destacó luego que «esto motiva que podamos articular políticas en conjunto, que podamos desarrollar programas y no sólo en Concepción del Uruguay, sino también en todo el departamento Uruguay, nos hemos conformado con un gran equipo de trabajo».

En esa plaza, el mandatario se reunió con un niño de 5 años egresado de los jardines maternales municipales que realizó un dibujo como aporte a un tríptico que todos los pequeños de los jardines realizaron en homenaje al Bicentenario de la Creación de la República.

Bandera del federalismo

Por su parte, el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, resaltó la importancia de la obra de gas por tratarse de un reclamo de los vecinos. “Esta obra y ampliación correspondiente que usted acaba de entregarnos no es más que merecedora de un sincero agradecimiento», sostuvo.

Dijo que «en el día del bicentenario de la creación de la República de Entre Ríos, elegimos este lugar, esta plazoleta donde enarbolaremos las banderas del federalismo y honraremos a nuestros caudillos y a quien luchó en pos de nuestra amada patria, Ramírez».

Anticipó que «el 10 de julio próximo, al cumplirse los 200 años de la partida de nuestro supremo, nos encontraremos en este mismo lugar, bajo los colores rojo punzó y una plazoleta que estará dispuesta a preservar los principios federales y parte de la historia viva de nuestra provincia».

Oliva recordó que Ramírez «había nacido en el arroyo de la China, luego denominada Concepción del Uruguay, ciudad que acompañó el proceso revolucionario desde el instante inicial, tanto que su cabildo fue el primero en adherir a la Revolución de Mayo».

Un hombre que se transformó en caudillo

Al hacer uso de la palabra, el ex gobernador, Jorge Busti dijo que «hablar en Concepción del Uruguay, a 200 años de la República de Entre Ríos para mí es un gran honor. Por lo tanto, simplemente rendir homenaje a ese valiente entrerriano, que solamente vivió 35 años, y en esos años dio su vida por la patria, por el federalismo y la mujer que amaba, la Delfina».

Busti señaló que «rendir homenaje a quien primero en Argentina se legitimó por el voto popular hace 200 años, en una Entre Ríos que no tenía camino, que tenía sendero de carreta, que no tenía comunicaciones, que solamente había una posta que iba de Paraná a Concepción del Uruguay, de Paraná a Ayuí y de Paraná a Corrientes. Y que el primer comunicador entre las dos costas fue precisamente Francisco Ramírez por el conocimiento del terreno, por la valentía».

Lo calificó como «un hombre que se transformó en caudillo, pero que no era ni abogado, ni militar, que tenía cultura, pero fundamentalmente tenía claro que debía apoyar la Revolución de Mayo con los conceptos y la ideología de la revolución francesa, libertad, igualdad, fraternidad y legitimidad a través de la voluntad popular».

El ex gobernador destacó posteriormente que la vida de Ramírez fue «la valentía, atropellar toda la adversidad de la naturaleza, de las pandemias porque en esa época no había vacunas, también tiene que ser un ejemplo para esta tremenda pandemia que vivimos ahora. Había fiebre amarilla, cólera, la primera vacuna fue la viruela y fue Ramírez el primero que creó en esta provincia un hospital militar en 1820, que vio la necesidad porque él fue herido en la batalla de Saucecito en 1818 y acá no había un médico cirujano, había que buscarlo en Santa Fe».

La plazoleta

La plazoleta del Federalismo, está ubicada en bulevar Montoneras, entre 9 de Julio y San Martín, la que presentará tres marquesinas iluminadas que informan sobre la trayectoria de Ramírez y los tres acontecimientos históricos señalados. Además, la reubicación del monumento al Tratado del Pilar, trasladado una cuadra hacia el sur.

En una segunda etapa, se construirá el Arco del Federalismo que se ubicará en la esquina de Montoneras y 9 de Julio. El año próximo la plazoleta alojará el monumento al prócer, al cumplirse los 200 años de su trágica muerte en Villa de María del Río Seco.

Las obras fueron ejecutadas por la firma uruguayense José Gerardo Colichelli, por la suma total de 2.878.000 pesos que aportó el municipio.

Durante la ceremonia se proyectó un video que evoca aspectos de la vida y del legado político-institucional del Supremo Entrerriano, entre ellos la Batalla de Cepeda, el Tratado del Pilar y la fundación de la República de Entre Ríos, hechos de trascendencia histórica acaecidos – todos- hace exactamente dos siglos.

En la oportunidad, también se le entregó un presente al niño Valentino Suárez quien participó de la propuesta educativa formulada por los jardines municipales quienes confeccionaron un tríptico referente a la fecha. Luego de pasar por todas las salitas de 1 a 4 años del jardín Municipal Sirirí se le reconocerá su trabajo en el tríptico, cuyo dibujo ocupa la portada del mismo.

Ampliación de la red de gas natural

Las autoridades habilitaron además la obra ampliación de red de distribución de gas natural etapa 3 y 4 que demandó una inversión de 48.898.240 pesos. Consistió en el tendido de más de 11.000 metros de cañerías, permitiendo así ampliar la cobertura del servicio al 80 por ciento de la ciudad aproximadamente, e incorporar a más de 900 familias de los barrios La Unión, La Rural, San Felipe, San Felipe, Quinta La Paz, 96 viviendas, San Isidro, Villa Las Lomas zona norte, 2 de Abril y Santa Teresita.

El gobernador destacó «este compromiso de trabajo en conjunto que venimos llevando con el intendente Oliva desde el primer día de la gestión, como lo hemos hecho anteriormente con el doctor Eduardo Laurito. Esta es obra que se empezó la anterior gestión, se terminó y ahora estamos ampliando por 21,5 millones, 5.300 metros más”.

Luego destacó que “venimos trabajando en un frente de obra muy importante para la ciudad y que quizás nos aprestamos a tener un gran desafío no sólo para Concepción del Uruguay, sino para todas las ciudades de sobre la vera del río Uruguay con las plantas de saneamiento de efluentes cloacales, una larga asignatura pendiente que teníamos».

Puntualizó que para «Concepción del Uruguay esto representa una obra de 20 millones de dólares sobre cuyo proyecto ya estamos trabajando, con el crédito aprobado para poder llamar a licitación en las próximas semanas».

Anuncios

En la oportunidad, el gobernador entregó al intendente de Concepción del Uruguay, la resolución a través de la cual se ha resuelto la ampliación de esta obra en un 40 por ciento que cuenta con un presupuesto oficial de 21.774.386 pesos.

Esta obra de ampliación permitirá ampliar la cobertura del servicio e incorporar a 250 familias aproximadamente.

Viviendas

En la oportunidad también se procedió a la firma del contrato para la ejecución de la obra Concepción del Uruguay 25 viviendas, en el marco del Plan provincial Primero tu Casa, adjudicada a la empresa Cooperativa de provisión de obras y servicios públicos Uruguay limitada (Copul), por un monto de 41.091.317. Firmó por la empresa contratista, Diego Carlos Vázquez. Fuente: Secretaria de comunicación Gobierno de Entre Ríos

