Bordet inauguró Salón de los Escudos en Casa de Gobierno y destacó a Jorge Busti

El Salón de los Escudos de Casa de Gobierno se oficializó con el nombre del Dr. Jorge Pedro Busti, en un emotivo acto inaugural que contó con la presencia de diferentes autoridades y familiares del exgobernador, quien falleció en diciembre de 2021.

Por su parte, Cristina Cremer de Busti, afirmó que el homenaje hace a la memoria de su esposo y que “es un homenaje que a toda la familia no llena de alegría porque Jorge durante tres gestiones ha caminado mucho estos pasillos, entonces nos trae muchos recuerdos e historias”.

“Yo creo que este homenaje hace a la memoria de él, por su trayectoria en toda la provincia y también a nivel nacional, cuando fue cenador”, aseguró Cremer y agregó que “Jorge logró muchas cosas para Entre Ríos que es largo de mencionar, porque cada cosa fue importante a cada sector que le corresponde y siempre se trabajó en forma de unidad”.

Para finalizar, Cremer afirmó: “El, a pesar de no estar, siempre estaba porque nació para la política y murió por la política”, y sumó “estamos muy contentos por el homenaje y me voy con el corazón lleno de alegría”. Fuente: El Once