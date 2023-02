Bordet: “Es importante estar debatiendo, pero con los chicos en las escuelas”

El gobernador se refirió a la negociación paritaria con los docentes y remarcó: “siempre, más temprano que tarde, nos ponemos de acuerdo. Entonces, no hay razón para que los chicos no estén en clases”, remarcó.

El gobernador Gustavo Bordet visitó General Ramírez donde entregó una ambulancia y firmó el acta para iniciar obras de gas. Al ser consultado por la negociación paritaria con los docentes remarcó: “Siempre nos pusimos de acuerdo. No hay razón para que los chicos no estén en clases”.

“Nosotros prometimos el año pasado que los sueldos en general de la administración pública le iban a ganar a la inflación, y cumplimos. Tuvimos cinco puntos arriba de la inflación, el último aumento lo dimos en los sueldos de enero”, dijo Bordet al hacer referencia a los acuerdos salariales conseguidos con la administración pública y los docentes.

Y remarcó: “Lo que pido ahora es que, con ese mismo criterio, podamos encontrar puntos razonables de acuerdo para estar siempre por encima de la inflación y poder ir morigerando los impactos que afecten. Así que en ese camino vamos a estar encontrando los acuerdos que necesitamos. Es importante que podamos estar debatiendo, pero que los chicos estén en la escuela. Eso es clave, porque siempre, más temprano que tarde, nos ponemos de acuerdo. Entonces no hay razón para que los chicos no estén en clases”.

Trabajo conjunto

El gobernador, que estuvo acompañado por el intendente de Ramírez, Gustavo Vergara y otras autoridades, entregó este viernes una ambulancia para el hospital de esa ciudad y firmó el acta para dar inicio a las obras de gas. También entregó aportes y la resolución para construir una nueva sala de nivel inicial.

Al ser entrevistado por la prensa local destacó el trabajo conjunto y las acciones que se llevan adelante con los municipios.

«Junto al intendente avanzamos en distintas cuestiones en las que se vienen trabajando, como la licitación para la extensión de la red de gas. Son 5000 metros lineales que el intendente priorizó como necesario para la ciudad, y que también pasa por la escuela N°57 que es una obra que se había programado con anterioridad y no se había podido concretar», dijo Bordet.

Precisó que a esto se suma la entrega del decreto de adjudicación de la obra de remodelación de la escuela N° 27 y a la nueva ambulancia para el hospital. “Esto completa y mejora el poder llegar rápidamente en una emergencia o una solución rápida ante cualquier contingencia”, aseguró.

Salud

En temas sanitarios, Bordet aseguró que en su gestión hubo “una inversión realmente extraordinaria en materia edilicia y equipamiento, no sólo en ambulancia, sino en equipos que antes teníamos una demanda contenida. Hay equipamiento que han llegado a hospitales y centros de salud, pero también hemos trabajado mucho en el reconocimiento al personal de salud», remarcó.

Mencionó en este sentido la Ley de Enfermería “que es una ley que le da estabilidad, seguridad y reconocimiento a todo el personal de Enfermería de la provincia de Entre Ríos. Tener un marco normativo que regule su carrera era muy importante y fue aprobado por unanimidad por ambas Cámaras, y también, por otro lado, la necesidad de muchos años del pase a planta del personal y profesionales de salud. Son 1100 profesionales que estaban desde hace años con suplencias extraordinaria, en una situación de inestabilidad, los que pasaron a planta», remarcó.

Obras y acciones

Luego indicó: «Tenemos una cantidad de acciones de gobierno en marcha. Muchas tienen que ver con obras, otras con apoyo a los sistemas productivos entrerrianos, otros con ir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos y ayudando en el marco de emergencia y contingencia inflacionaria como la que tenemos y por eso hemos implementado Billetera Entre Ríos para que cualquier ciudadano que tenga domicilio en la provincia y más de 18 años, pueda comprar alimentos y medicamentos, y ahora útiles escolares, con un descuento del 30 por ciento en los comercios adheridos”.

Y acotó: “También hemos hecho un esfuerzo muy grande para quitar la presión tributaria de las facturas de luz. Hemos bajado al consumidor un 13 por ciento que era para el Fondo de Desarrollo Energético que se destinaba a obras energéticas de luz y agua. Esto significa un alivio fiscal importante para los consumidores”.

Más adelante, el gobernador afirmó que “para los productores estamos eximiendo el impuesto Inmobiliario Rural a aquellos que fueron afectados doblemente por la sequía y también con líneas crediticias, entonces por ahí cuando se habla de que hay una alta presión tributaria en Entre Ríos la verdad es que lo que estamos haciendo es un esfuerzo enorme para bajarla porque todos estos beneficios fiscales se afrontan con rentas generales. Podemos hacerlo porque hay una provincia ordenada en sus números, en sus cuentas, que hoy nos permite llevar adelante estas acciones”, expresó.

Además, subrayó que su accionar apunta a “poder dejar a quien me suceda, una provincia que sea viable, que tenga orden, donde no haya disputas estériles por políticas, donde no se pelee por cosas que no le interesan a la gente y sí estemos pensando en nuestros vecinos, independientemente del posicionamiento político que tenemos. Después cuando lleguen las elecciones cada uno sabe qué es lo que vota y nosotros tenemos mucho para mostrar en ese sentido”.

Intendente

Por su parte, el intendente de Ramírez, Gustavo Vergara, destacó que «con el gobernador, más allá de los partidos políticos, hemos trabajado ya casi ocho años juntos y creo que hay que demostrar y ser ejemplo de convivencia».

Hizo notar que «la gente nos vota para que llevemos adelante nuestras gestiones, no para que nos peleemos, para eso están los tiempos electorales que es cuando la gente puede decidir. Pero en estos momentos tenemos que estar abocados el cien por ciento a resolver los problemas de la gente».

Dijo que, previo a su visita, le manifestó “por whatsapp al gobernador su interés por el tema del parque industrial, por los aportes no reintegrables. Al minuto me contestó y está trabajando el ministro Juan José Bahillo en el tema. O sea, tenemos que preocuparnos por eso que es donde en definitiva está el perfil productivo de nuestra localidad”. “Estamos muy preocupados para que se generen fuentes de trabajo, que haya empresas que lo hagan de manera genuina. Creo que ese es el camino», agregó.

Presencias

Acompañaron al gobernador Bordet, la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; la ministra de Salud, Sonia Velázquez; la secretaria de Energía, Silvina Guerra; el vicepresidente del IAPV, Marcelo Báez; el coordinador de Vialidad Nacional en Entre Ríos, Daniel Koch; las senadoras Claudia Gieco y Flavia Maidana; y el diputado provincial Jorge Cáceres.

Detalles

El acto en General Ramírez se realizó en el hospital Nuestra Señora del Luján, donde se entregó la ambulancia destinada a ese nosocomio. Allí también el mandatario entregó la resolución de adjudicación de la construcción de la sala nivel inicial de la escuela Nº 57 Maestro Linares, por un monto de 17.529.316 pesos, y un aporte al Club deportivo Nobleza de 700.000 pesos para obras de gas.

Gas natural

Las obras de gas natural en General Ramírez abarcan la segunda etapa de la ampliación de la red, con la cual se beneficiará unas 260 familias y una escuela. El plazo de ejecución es de 90 días corridos y el presupuesto de 46.057.898,94 de pesos al mes de agosto.

Comprende el tendido de 5.075 metros de cañería de polietileno de diferentes diámetros, la colocación de una válvula de bloqueo la reparación de veredas y pavimentos y sus respectivas pruebas de hermeticidad.

Beneficiará al barrio Sur de General Ramírez y a la Escuela N° 57 del barrio San Carlos de la localidad. Esta obra es financiada íntegramente con fondos provinciales, a través de la Secretaría de Energía, mediante el Fondo de Desarrollo Energético de Entre Ríos, sin costo para los vecinos y el municipio.

Aportes

En tanto, el aporte entregado en General Ramírez está destinado a instituciones que se dedican al cuidado y protección de adultos mayores, y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los residentes del hogar que otorga el Estado entrerriano. En este caso se otorgaron 300.000 pesos para el hogar Madre Teresa de Calcuta, destinado al proyecto Armonía y Bienestar. Fuente: El Once