//Bordet: el rechazo al Presupuesto nacional “impacta de manera muy negativa”

Los efectos en la provincia

“No se entiende la actitud ambigua de algunos legisladores que en campaña dicen que van a defender los intereses de la provincia y después, en la Cámara, hacen otra cosa”, señaló el gobernador.

El gobernador, Gustavo Bordet, consideró que el rechazo del Presupuesto nacional ocurrido la semana pasada en la Cámara de Diputados “impacta de manera muy negativa, porque Entre Ríos perderá casi 9.000 millones de pesos por menores ingresos que estaban previstos. Esto es menor recaudación, que nos quedemos con menos excedentes de los fondos de Santo Grande, por ende de regalías y menos fondos para obras de gas”, manifestó.

En declaraciones cuestionó: “Uno no entiende que haya diputados y diputadas que se comprometieron hace poco a votar leyes que ayuden a Entre Ríos y que, en definitiva, prioricen cuestiones partidarias”.

“Hay que buscar los consensos, para eso estamos, pero pensando en Entre Ríos y no en cómo se arma una estructura política a nivel nacional”, enfatizó el mandatario.

Adelantó en tal sentido que “tengo una reunión con el Presidente el día martes y veremos de qué manera recomponemos esos ingresos”. Resaltó la relación “muy positiva” con el gobierno nacional, pero consideró que “más allá de las decisiones lógicas que ameritan el debate, hay que asegurar la sanción de un Presupuesto. Fuimos oposición durante cuatro años y nuestros diputados siempre garantizaron el voto y quórum para los presupuestos nacionales porque esto garantiza gobernabilidad”.

“El presupuesto se reconducirá, todo seguirá adelante, pero no es bueno que un país no tenga Presupuesto. Cuando éramos oposición no nos gustaban los presupuestos que hacía por entonces Macri, pero buscábamos respaldo porque sabíamos que había que garantizar gobernabilidad y no socavar las instituciones. Acá hay que pensar en grande y en qué favorece a la provincia de Entre Ríos. De todos modos, seguiremos gobernando, con mucha fortaleza como lo venimos haciendo en una provincia ordenada, donde podemos rendir cuenta de todos nuestros actos de gobierno y mejorando nuestras instituciones”, recalcó Bordet.

Finalmente, sostuvo que a partir de lo ocurrido "perdemos ingresos y el Presidente tiene mayor discrecionalidad para poder asignar recursos, lo cual sostenemos que deben estar garantizados por una ley, que es el Presupuesto. Si a alguien se perjudicó con la no sanción fuimos los gobernadores. Por eso es que no se entiende la actitud ambigua de algunos legisladores que en campaña dicen que van a defender los intereses de la provincia y después, en la Cámara hacen otra cosa".

